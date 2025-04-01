ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Притула впервые за долгое время показал своих дочек, которые заметно подросли

Вторник 01 апреля 2025 11:10
UA EN RU
Притула впервые за долгое время показал своих дочек, которые заметно подросли Сергей Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Популярный украинский телеведущий, шоумен, гражданский деятель и волонтер Сергей Притула впервые за долгое время показал в сети, как выглядят его дочки от второго брака - Соломия и Стефания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.

Таким образом Притула решил привлечь внимание к сборам для поддержки ВСУ, которые он регулярно проводит.

"Соломия и Стефания просят завершить март мощным донатом в помощь Силам Обороны Украины!", - отметил он в подписи к фото.

Притула впервые за долгое время показал своих дочек, которые заметно подросли

Притула показал, как выросли его дочки (фото: instagram.com/siriy_ua)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Сергея Притулы тут же принялись комментировать его публикацию:

  • "Цветочки! Такие взрослые", - отметила ведущая Маша Ефросинина
  • "Какие же они уже взрослые"
  • "Красавицы, такие взрослые"
  • "Какие взрослые девочки. Время идет, дети растут, а у нас все не лучше"
  • "Какие девочки красивые. Молодцы! Помогают, как могут".

Притула впервые за долгое время показал своих дочек, которые заметно подросли
Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/siriy_ua)

Напомним, Притула был в браке с Юлией Андрийчук. Они познакомились в 2007 году в Тернополе, позже сыграли свадьбу, однако потом развелись. От этих отношений у него есть старший сын Дмитрий, которому в прошлом году исполнилось 16 лет.

Летом 2015 года он женился во второй раз - его избранницей стала Екатерина Сопельник. В этом браке у него родились две дочери: в 2017 году Соломия, а в 2021-м - Стефания.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Притула Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров