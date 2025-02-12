Телеведущий Грубич трогательно поздравил старшую дочь с 29-летием: как она выглядит
Украинский телеведущий Константин Грубич, который недавно почтил память своей дочери Ольги, на этот раз опубликовал снимки со старшей дочерью Владой. Сегодня девушке исполняется 29 лет.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Наша Влада Грубыч незаурядный режиссер своей жизни: любит все заранее представить, распланировать, расписать сцены. Вот и день рождения каждый год тщательно прорабатывает. Утро 12 февраля всегда стремится провести в самом теплом семейном кругу", - отметил телеведущий.
Влада Грубич с отцом (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Однако празднование в этом году пошло не по плану, так как рано утром РФ нанесла по Киеву мощный ракет удар. Несмотря на это, семья все же нашла в себе силы продолжать радоваться.
Дочь Грубича (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
"Лишь в последние годы в ее постановку постоянно вмешивается более мощный и бессердечный rouzznyavuy режиссер. В этот раз, например, заставил поздравить дочь рано: в конце ночи устроил страшные взрывы и нервную атаку. Мы сказали имениннице, что это салют в ее честь! А что делать: чтобы не плакать, мы знаем рецепты", - подчеркнул с юмором телеведущий.
Константин Грубич поздравил дочь с 29-летием (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Также Грубич вспомнил, как его дочь родилась.
"Ты появилась на свет в период самого большого пика нашей с мамой любви. Ты желанный, ожидаемый ребенок, ты давший старт совершенно новой эре существования нашего союза", - отметил он.
Константин Грубич показал старшую дочь Владу (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Телеведущий показал, как дома поздравляли дома цветами и тортом. Также он опубликовал несколько снимков дочери, на которых она изображена во время отдыха и путешествий.
Напомним, Грубич вместе с супругой воспитывали троих детей: старшую Владу и близнецов Ольгу и Ярослава.
10 лет назад жизнь младшей дочери Ольги трагически оборвалась - ее сбила машина на пешеходном переходе в Киеве. Девушка три недели пробыла в коме, но врачам не удалось ее спасти. Она умерла 12 июля 2014 года.