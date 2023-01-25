Тефтели из сыра и хлеба: один раз попробуете и будете так готовить всегда!

Сырно-хлебные тефтели относятся к типичной крестьянской кухне в Италии. Для приготовления этих тефтелек (фриболлов) нужен всего лишь черствый хлеб, сыр, яйца и соус. Блюдо получается настолько вкусным и сытным, что о мясе можно будет забыть.

Как сделать такие тефтели, рассказали на сайте Italian Food.

Важные советы о приготовлении тефтелей

Вам понадобится хлеб с хорошей текстурой, не очень свежий. Белый свежий мякиш не подойдет, хлеб должен быть сухим и черствым.

Сыр обязательно - свежий и только что натертый. Сорт подойдет практически любой. Не забудьте о яйцах - их должно быть достаточно, чтобы тефтели можно было сформировать руками.

Если смесь будет прилипать к рукам, то просто смочите руки холодной водой.

Тефтели можно приготовить на несколько приемом пищи - на второй день их достаточно будет разогреть, и они снова будут нежными и влажными. Греть нужно на медленном огне вместе с соусом.

Что вам понадобится:

Для соуса:

Оливковое масло - 3 ст. ложки

Лук - 1 шт, очищенный и нарезанный

Чеснок - 2 зубчика

Нарезанный помидоры (помидоры в собственном соку) - 1 банка (700 г)

Свежий базилик - ¼ чашки

Соль, перец, паприка - по вкусу

Для тефтелей:

Твердый сыр - 240 г

Черствый хлеб, без корки - 200 г

Чеснок - 1 зубчик

Яйца - 5 шт.

Петрушка - ¼ стакана

Черный молотый перец

Как приготовить тефтели

Сначала делаем соус. Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте в ней масло. Добавьте лук и готовьте на среднем огне до мягкости, около 4 минут. Потом добавьте измельченный чеснок и готовьте 1-2 минуты, до появления аромата.

Потом добавьте помидоры и базилик, хорошо перемешайте, добавьте специи. Доведите соус до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут. Потом влейте стакан воды и хорошо перемешайте. Дайте снова закипеть.

Делаем тефтели. В кухонном комбайне измельчите хлеб и чеснок до образования крупной крошки. Добавьте натертый сыр и петрушку и хорошо перемешайте. Высыпьте все в миску и начинайте добавлять по одному яйца. Добавляйте столько, чтобы получилась смесь достаточно влажная и твердая для формирования тефтелей руками.

Смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики. Аккуратно опустите шарики в соус. Тушите их 15 минут, а потом переверните (помешайте). Тушите еще 10 минут. Если соус сильно загустел - добавьте немного воды.

При подаче выкладывайте на гарнир сначала соус, сверху тефтели. Можно посыпать сверху тертым сыром.

Фото: Итальянские фриболлы из хлеба и сыра