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Тефтели из сыра и хлеба: один раз попробуете и будете так готовить всегда!

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Среда 25 января 2023 08:01
Тефтели из сыра и хлеба: один раз попробуете и будете так готовить всегда! Как сделать итальянские тефтели из хлеба и сыра (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сырно-хлебные тефтели относятся к типичной крестьянской кухне в Италии. Для приготовления этих тефтелек (фриболлов) нужен всего лишь черствый хлеб, сыр, яйца и соус. Блюдо получается настолько вкусным и сытным, что о мясе можно будет забыть.

Как сделать такие тефтели, рассказали на сайте Italian Food.

Важные советы о приготовлении тефтелей

Вам понадобится хлеб с хорошей текстурой, не очень свежий. Белый свежий мякиш не подойдет, хлеб должен быть сухим и черствым.

Сыр обязательно - свежий и только что натертый. Сорт подойдет практически любой. Не забудьте о яйцах - их должно быть достаточно, чтобы тефтели можно было сформировать руками.

Если смесь будет прилипать к рукам, то просто смочите руки холодной водой.

Тефтели можно приготовить на несколько приемом пищи - на второй день их достаточно будет разогреть, и они снова будут нежными и влажными. Греть нужно на медленном огне вместе с соусом.

Что вам понадобится:

Для соуса:

  • Оливковое масло - 3 ст. ложки
  • Лук - 1 шт, очищенный и нарезанный
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Нарезанный помидоры (помидоры в собственном соку) - 1 банка (700 г)
  • Свежий базилик - ¼ чашки
  • Соль, перец, паприка - по вкусу

Для тефтелей:

  • Твердый сыр - 240 г
  • Черствый хлеб, без корки - 200 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Яйца - 5 шт.
  • Петрушка - ¼ стакана
  • Черный молотый перец

Как приготовить тефтели

Сначала делаем соус. Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте в ней масло. Добавьте лук и готовьте на среднем огне до мягкости, около 4 минут. Потом добавьте измельченный чеснок и готовьте 1-2 минуты, до появления аромата.

Потом добавьте помидоры и базилик, хорошо перемешайте, добавьте специи. Доведите соус до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут. Потом влейте стакан воды и хорошо перемешайте. Дайте снова закипеть.

Делаем тефтели. В кухонном комбайне измельчите хлеб и чеснок до образования крупной крошки. Добавьте натертый сыр и петрушку и хорошо перемешайте. Высыпьте все в миску и начинайте добавлять по одному яйца. Добавляйте столько, чтобы получилась смесь достаточно влажная и твердая для формирования тефтелей руками.

Смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики. Аккуратно опустите шарики в соус. Тушите их 15 минут, а потом переверните (помешайте). Тушите еще 10 минут. Если соус сильно загустел - добавьте немного воды.

При подаче выкладывайте на гарнир сначала соус, сверху тефтели. Можно посыпать сверху тертым сыром.

Тефтели из сыра и хлеба: один раз попробуете и будете так готовить всегда!Фото: Итальянские фриболлы из хлеба и сыра

Кстати, ранее мы писали о том, какие пять продуктов не стоит разогревать повторно.

А еще рассказывали о том, как сделать тесто для пельменей, которое не разваливается и не липнет.

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