Тефтели из сыра и хлеба: один раз попробуете и будете так готовить всегда!
Сырно-хлебные тефтели относятся к типичной крестьянской кухне в Италии. Для приготовления этих тефтелек (фриболлов) нужен всего лишь черствый хлеб, сыр, яйца и соус. Блюдо получается настолько вкусным и сытным, что о мясе можно будет забыть.
Как сделать такие тефтели, рассказали на сайте Italian Food.
Важные советы о приготовлении тефтелей
Вам понадобится хлеб с хорошей текстурой, не очень свежий. Белый свежий мякиш не подойдет, хлеб должен быть сухим и черствым.
Сыр обязательно - свежий и только что натертый. Сорт подойдет практически любой. Не забудьте о яйцах - их должно быть достаточно, чтобы тефтели можно было сформировать руками.
Если смесь будет прилипать к рукам, то просто смочите руки холодной водой.
Тефтели можно приготовить на несколько приемом пищи - на второй день их достаточно будет разогреть, и они снова будут нежными и влажными. Греть нужно на медленном огне вместе с соусом.
Что вам понадобится:
Для соуса:
- Оливковое масло - 3 ст. ложки
- Лук - 1 шт, очищенный и нарезанный
- Чеснок - 2 зубчика
- Нарезанный помидоры (помидоры в собственном соку) - 1 банка (700 г)
- Свежий базилик - ¼ чашки
- Соль, перец, паприка - по вкусу
Для тефтелей:
- Твердый сыр - 240 г
- Черствый хлеб, без корки - 200 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Яйца - 5 шт.
- Петрушка - ¼ стакана
- Черный молотый перец
Как приготовить тефтели
Сначала делаем соус. Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте в ней масло. Добавьте лук и готовьте на среднем огне до мягкости, около 4 минут. Потом добавьте измельченный чеснок и готовьте 1-2 минуты, до появления аромата.
Потом добавьте помидоры и базилик, хорошо перемешайте, добавьте специи. Доведите соус до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут. Потом влейте стакан воды и хорошо перемешайте. Дайте снова закипеть.
Делаем тефтели. В кухонном комбайне измельчите хлеб и чеснок до образования крупной крошки. Добавьте натертый сыр и петрушку и хорошо перемешайте. Высыпьте все в миску и начинайте добавлять по одному яйца. Добавляйте столько, чтобы получилась смесь достаточно влажная и твердая для формирования тефтелей руками.
Смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики. Аккуратно опустите шарики в соус. Тушите их 15 минут, а потом переверните (помешайте). Тушите еще 10 минут. Если соус сильно загустел - добавьте немного воды.
При подаче выкладывайте на гарнир сначала соус, сверху тефтели. Можно посыпать сверху тертым сыром.
Фото: Итальянские фриболлы из хлеба и сыра
Кстати, ранее мы писали о том, какие пять продуктов не стоит разогревать повторно.
А еще рассказывали о том, как сделать тесто для пельменей, которое не разваливается и не липнет.