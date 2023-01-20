ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тесто для пельменей, которое не разваливается и не липнет: очень простой рецепт

Новина українською →
Пятница 20 января 2023 08:30
Тесто для пельменей, которое не разваливается и не липнет: очень простой рецепт Как приготовить тесто для пельменей (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Что может быть вкуснее домашних пельменей, только что сваренных с лавровым листочком и перчиком? Но не все могут справиться с тестом, из-за чего оно будет липнуть при готовке, или пельмени могут разваливаться в кастрюле.

Своим рецептом поделилась кулинар Мария Михальченко на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • 0,5 ч. л соли
  • 4 ст. л масла
  • 800 г муки
  • 375 мл кипятка

Пошаговое приготовление

Вбейте в миску яйцо, добавьте соль и растительное масло. Взбейте до однородности.

Отдельно просейте муку в глубокую миску. Сделайте по центру углубление и влейте туда яичную смесь. Вымесите вилкой.

Влейте в массу крутой кипяток. Замесите сначала ложкой, затем руками. Вымесите однородное гладкое тесто.

Оставьте тесто отдыхать в пищевой пленке минимум на 20 минут.

Приготовьте любимый фарш и налепите пельмени с помощью пельменницы или вручную.

Раньше мы писали, какие продукты при приготовлении могут испортить и кастрюлю, и блюдо.

Кроме того, читайте о рецепте теста для чебуреков от Евгения Клопотенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты пельмени тесто