Эти пять продуктов не стоит разогревать повторно: лучше съешьте их холодными

Однако существуют продукты, которые не стоит разогревать, так как они могут причинить вред вашему организму. Их лучше готовить на один раз или же съедать потом холодными.

Приготовленные блюда не были съедены за один раз и отправляются в холодильник или даже в морозильную камеру - для следующей трапезы. Ситуация обычная и многие так поступают с продуктами.

Курица

Если вы запекли целую курицу или у вас есть кусочки отваренной, съешьте ее лучше холодной или добавьте в салат. В самом крайнем случае - немного разогрейте в духовке при очень низкой температуре и медленно.

В микроволновую печь курицу лучше не класть совсем. Там она разогреется быстро, а это повлияет на видоизменение белков в мясе и может негативно отразиться на желудочно-кишечном тракте. Тем более, что вкус курицы станет намного хуже.

Картофель

Готовый картофель, если вы его не съели сразу после приготовления, лучше добавить в какой-нибудь салат или съесть холодным. Во время повторного разогревания в ней не только распадается крахмал, но и теряются все полезные качества, что еще и плохо влияет на ее вкус. Разогретый картофель становится сухим и "никаким".

Сельдерей

Сельдерей используют для приготовления многих блюд. Если вы готовите суп или бульон, после завершения приготовления лучше достаньте сельдерей из кастрюли. Ее лучше съедать сразу и не оставлять на потом.

В ней содержатся нитраты, которые после повторного нагревания превращаются в нитриты. Это может негативно повлиять на здоровье, так как нитриты имеют токсическое воздействие на наш организм. Кстати, это касается также моркови и свежего шпината.

Грибы

Блюда с грибами мы любим не только за яркий вкус, но и за невероятный аромат. Если вы готовите пасту с грибами, ризотто, жарите их для закуски или завтрака - съедайте все сразу после приготовления.

При повторном нагревании белок, который содержится в грибах, меняет свою структуру. И грибы приобретают совершенно другой вкус, ну или совсем его теряют.

Рис

Варите рис для одной трапезы и не храните его долго. Если есть острая потребность повторного разогревания, то не давайте ему сначала нагреться до комнатной температуры, а ставьте в микроволновую печь сразу из холодильника.