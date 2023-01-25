Тефтелі з сиру та хліба: один раз спробуєте і так готуватимете завжди!

Сирно-хлібні тефтелі належать до типової селянської кухні Італії. Для приготування цих тефтелек (фріболів) потрібен лише черствий хліб, сир, яйця і соус. Страва виходить настільки смачною і ситною, що про м'ясо можна буде забути.

Як зробити такі тефтелі, розповіли на сайті Italian Food.

Важливі поради про приготування тефтель

Вам знадобиться хліб із гарною текстурою, не дуже свіжий. Білий свіжий м'якуш не підійде, хліб має бути сухим і черствим.

Сир обов'язково – свіжий і щойно натертий. Сорт підійде практично будь-який. Не забудьте про яйця – їх має бути достатньо, щоб тефтелі можна було сформувати руками.

Якщо суміш прилипатиме до рук, то просто змочіть руки холодною водою.

Тефтелі можна приготувати на кілька днів - на другий день їх достатньо буде розігріти, і вони знову будуть ніжними та вологими. Гріти потрібно на повільному вогні разом із соусом.

Що вам знадобиться:

Для соусу:

Оливкова олія – 3 ст. ложки

Цибуля - 1 шт, очищена та нарізана

Часник - 2 зубчики

Нарізаний помідори (помідори у власному соку) – 1 банка (700 г)

Свіжий базилік - ¼ чашки

Сіль, перець, паприка – на смак

Для тефтель:

Твердий сир – 240 г

Черствий хліб без кірки - 200 г

Часник - 1 зубчик

Яйця – 5 шт.

Петрушка - ¼ склянки

Чорний мелений перець

Як приготувати тефтелі

Спочатку робимо соус. Візьміть каструлю з товстим дном і розігрійте масло. Додайте цибулю і готуйте на середньому вогні до м'якості, близько 4 хвилинмінути. Потім додайте подрібнений часник і готуйте 1-2 хвилини до появи аромату.

Потім додайте помідори та базилік, добре перемішайте, додайте спеції. Доведіть соус до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму та варіть 20 хвилин. Потім влийте склянку води та добре перемішайте. Дайте знову закипіти.

Робимо тефтелі. У кухонному комбайні подрібніть хліб та часник до утворення великої крихти. Додайте натертий сир і петрушку і добре перемішайте. Висипте все в миску та починайте додавати по одному яйцю. Додайте стільки, щоб вийшла суміш досить волога та тверда для формування тефтель руками.

Змочіть руки водою та сформуйте невеликі кульки. Обережно опустіть кульки в соус. Тушкуйте їх 15 хвилин, а потім переверніть (перемішайте). Тушкуйте ще 10 хвилин. Якщо соус сильно загуснув - додайте трохи води.

При подачі викладайте на гарнір спочатку соус, зверху тефтелі. Можна посипати зверху тертим сиром.

Фото: Італійські фріболи з хліба та сиру