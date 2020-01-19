Тайсон Ф'юрі знову принизив Усика: усі подробиці

Олександр Усик в черговий раз нарвався на критику з боку скандального британського боксера Тайсона Ф'юрі, який вважає, що ніхто не зацікавлений в його поєдинку з українським спортсменом, тому що він ноунейм.

Ф'юрі заявив, що бій з Вусиком не принесе ніяких грошей, тому немає причини влаштовувати цей поєдинок. Крім того, британець назвав українця маленьким важковаговиком, який погано володіє англійською мовою.

При цьому Ф'юрі зазначив, що він хоче брати участь у великих боях, які зацікавлять глядачів. Він підкреслив, що навіть якщо Усик – зірка в Україні, то у Великобританії і США ним не цікавляться.

В інтерв'ю boxingnews24 британець заявив, що чемпіоном світу у важкій вазі повинен бути боксер із західного світу. Ф'юрі заявив, що йому залишилося провести 3 поєдинки, перш ніж він піде зі спорту.

Ф'юрі хоче зустрітися на рингу з американським боксером Деонтеєм Вайлдером, і британцями Ентоні Джошуа та Ділліаном Уайтом.

Незважаючи на те, що Ф'юрі каже про те, що ніхто не зацікавлений в поєдинку між ним і Усиком, він помиляється. Є багато шанувальників боксу, які хочуть побачити бій Усика і Ф'юрі, і їх буде ще більше, якщо українець переможе Ентоні Джошуа.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO. Є шанс, що він битиметься з Дошуа в 2020 році.