Тайсон Фьюри снова унизил Усика: все подробности

Александр Усик в очередной раз нарвался на критику со стороны британского скандального боксера Тайсона Фьюри, который считает, что никто не заинтересован в его поединке с украинским спортсменом, потому что он ноунейм.

Фьюри заявил, что бой с Усиком не принесет никаких денег, поэтому нет причины устраивать этот поединок. Кроме того, британец назвал украинца маленьким тяжеловесом, который плохо владеет английским языком.

При этом Фьюри отметил, что он хочет принимать участие в крупных боях, которые заинтересуют зрителей. Он подчеркнул, что даже если Усик – звезда в Украине, то в Великобритании и США им не интересуются.

В интервью boxingnews24 британец заявил, что чемпионом мира в тяжелом весе должен быть боксер из западного мира. Фьюри заявил, что ему осталось провести 3 поединка, прежде чем он уйдет из спорта.

Фьюри хочет встретится на ринге с американским боксером Деонтеем Уайлдером, и британцами Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

Несмотря на то, что Фьюри говорит о том, что никто не заинтересован в поединке между ним и Усиком, он ошибается. Есть много поклонников бокса, которые хотят увидеть бой Усика и Фьюри, и их будет еще больше, если украинец победит Энтони Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO. Есть шанс, что он сразится с Дошуа в 2020 году.