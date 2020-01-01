Ніхто його не міг завалити: Усик ледь не побився з Кошовим (відео)

Олександр Усик (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Олександр Усик ледь не побився з Євгеном Кошовим

Український боксер Олександр Усик спробував себе в ролі актора і взяв участь у зйомках новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Відео його виступу розмістили на офіційному YouTube-каналі "Студія Квартал 95".

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик знявся в новорічному випуску "Вечірнього кварталу". За сюжетом мініатюри, Усик зіграв роль героя-коханця. Його коханою стала Олена Кравець, а чоловіком коханої – Євген Кошовий. Чоловік повернувся додому і виявив законну дружину в ліжку з коханцем. Розгорівся конфлікт, і дружина почала провокувати чоловіка розібратися з коханцем.

Після того, як чоловік дізнався, що коханцем є знаменитий боксер Усик, він вирішив не вплутуватися в розбирання і спробував поговорити з героєм-коханцем. Крім того, герой Кошового вирішив піти від дружини, так як конкуренція дуже велика.

"Ви, до речі, Олександр, не ображайтеся, що я спав до вас зі своєю дружиною. Ми начебто, як сім'я. На комуналку скинешься?" – сказав Кошовий.

Олександр Усик запропонував припинити сварку, так як розраховував ще й на другий раунд. Бійка між ними не відбулася, так як Усик чесно сказав, що безкоштовно він не б'є.

Олександр Усик зіграв героя-коханця в "Вечірньому кварталі"