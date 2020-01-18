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У Києві поліція зупинила Усика: всі подробиці та відео

STYLERЖиття    18.01.2020 - 17:31
У Києві поліція зупинила Усика: всі подробиці та відео
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Олександра Усика зупинила київська поліція, коли він був за кермом свого авто

Олександр Усик був зупинений патрульної поліцією Києва під час руху на своєму автомобілі Lexus. Співробітник поліції поцікавився в українського боксера, як у нього справи. Після цього він попросив пред'явити техпасопрт на машину і права.

Спортсмен відповів, що у нього все чудово і запитав, чому його зупинили. Поліцейський заявив, що Lexus – дуже популярна марка авто серед викрадачів.

Коли поліцейський упевнився в особистості Усика він попросив зробити спільне фото. Боксер не відмовив правоохоронцю. Відео розмови Усика з поліцейським опубліковано в Instagram.

Нагадаємо, що Усик розповів про свою зустріч з митрополитом Онуфрієм, який є предстоятелем УПЦ Московського патріархату. Боксер відзначив, що його цікавили відповіді на питання політичного характеру.

Раніше повідомлялося про те, що український боксер Василь Ломаченко вперше прокоментував скандал з відео зі спецназом Росії. Користувачі почали обурюватися і дорікати спортсмену за те, що він підтримує анексію Криму і ворогів.

Спортсмен записав відео, на якому прочитав вірші, в яких він висловлює подяку людям, які побачили суть відео, і не звернули увагу на російський прапор.

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