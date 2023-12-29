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"Сердце не болело": Тополя откровенно рассказал о рузлуке с женой

Пятница 29 декабря 2023 21:35
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"Сердце не болело": Тополя откровенно рассказал о рузлуке с женой Тарас Тополя (фото: РБК-Україна)
Автор: Иванна Пашкевич

Семья Тараса Тополи, которая из-за полномасштабной войны в Украине вынужденно жила в США, почти полтора года была в разлуке. Фронтмен группы "Антитіла" признался: ему было психологически тяжело без жены и детей, однако важнее то, что они все это время находились в безопасности.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Тарас Тополя о разлуке с семьей

Жена артиста, певица Alyosha, неоднократно говорила о том, что разлуку с любимым переживала тяжело.

Сам исполнитель говорит, что воспринимал боль своей избранницы и старался постоянно поддерживать ее.

&quot;Сердце не болело&quot;: Тополя откровенно рассказал о рузлуке с женой

Тарас Тополя с Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Я пытался поддерживать ее и когда мы были на фронте, и когда вышли из него. А вышли с фронта мы ради того, чтобы концертами привлекать к войне внимание за границей и собирать средства для ВСУ. Но возможности быть тогда, когда я хочу с Еленой и детьми, у меня не было", - поделился Тополя.

Однако несколько раз ему удавалось прилететь к Елене, это были короткие визиты.

"Но основное бремя воспитания детей она тянула на себе. Конечно моя мама и ее муж помогали как могли. Поддерживали детей в учебе, в воспитании, обеспечивали базовыми вещами и продуктами", - добавил певец.

&quot;Сердце не болело&quot;: Тополя откровенно рассказал о рузлуке с женой

Тарас Тополя с Alyosha и детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

По его словам, исполнительнице было трудно больше психологически, чем физически, ведь семья музыканта обеспечила ее и внуков всем необходимым.

"Психологически это большое испытание. Мне грех жаловаться. Я живой, сижу здесь, могу давать интервью, размышлять о чем-то. У многих нет такой возможности", - отметил он.

"Так же если говорить о моей семье, то им повезло, потому что большая ее часть живет в США в безопасном месте, и когда Елена с детьми была там, мне сердце не болело, что с ними может что-то произойти", - подытожил Тарас.

Напомним, Елена Тополя вернулась вместе с детьми в Украину в конце августа.

Певица признавалась, что больше не могла находиться в тысячах километров от любимого.

Она почувствовала, что пора возвращаться ради семьи.

Ранее Тарас Тополя рассказывал, как ему удалось демобилизоваться.

Также Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей.

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Тарас Тополя Alyosha