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Тарас Тополя пригадав найважчі моменти на передовій

П'ятниця 29 грудня 2023 22:10
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Тарас Тополя пригадав найважчі моменти на передовій Тарас Тополя (фото: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, що на передовій йому було важко. Зокрема, через велику відповідальність і тугу за дітьми та коханою, яких неможливо обійняти.

Детальніше артист розповів у великому інтерв’ю РБК-Україна.

Співак про найважчі моменти на фронті

За словами виконавця, період, коли він перебував на фронті, був для нього непростим.

Зокрема, розлука з дружиною Оленою і дітьми, яку важко було переносити.

Тарас Тополя пригадав найважчі моменти на передовій

Тарас Тополя з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Але у порівнянні з іншими бійцями, які рік не бачили своїх рідних, моє "важко" - це таке. Тоді на той момент це був дитячий садок. На щастя, ми мали вайбер чи скайп, можна було подзвонити і поспілкуватись. Це трошки розряджало", - зізнався виконавець.

Також він пригадав ситуацію з фронту, яка його розчулила найбільше. Тоді йому привезли тіло нацгвардійця, і він мав розблокувати телефон чоловіка, щоб знайти контакти дружини.

"Ту ситуацію я пам’ятаю, тому що у мене був день народження - 35 років", - шокував співак.

Тарас Тополя пригадав найважчі моменти на передовій

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"А ще була ситуація, коли не наша команда евакуювала. Привезли бійця і все вказувало на те, що він вже помер. Його побратими прибігають у реанімацію і примушують лікаря відкачати захисника. Його поклали на стіл, але я і реаніматолог розуміли, що цей чолов’яга пішов на щиті", - розповів Тополя.

Цей відчай в очах побратимів загиблого, каже фронтмен "Антитіл", він ніколи не забуде. І якщо б артист опинився у такій ситуації, він би зробив так само. Навіть якщо б розумів, що людину вже не врятувати.

"Таких ситуацій було багато і всі вони були важкими ,але і все інше було не легше. Все було досить важко", - підсумував музикант.

Нещодавно Тарас Тополя відверто розповів про рузлуку з дружиною.

Також він сказав, як йому вдалося демобілізуватися.

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