Тарас Шевченко російський поет? Київ відреагував на заяву росіян

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Російського центру науки і культури в Києві, який є філією російського Держагенства "Россотрудничество", про те, що відомий український поет Тарас Шевченко нібито є російським.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"У зв'язку з маніпулятивними і зухвалими посяганнями країни-агресора на історико-культурну та філософську спадщину Т. Г. Шевченка, зазначаємо, що національна самоідентифікація Кобзаря - непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії - не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи про Т. Г. Шевченка", - прокоментували в МЗС.
У відомстві також зазначили, що Російський центр науки і культури в Києві - це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва.
Згідно з договором між Кабінетом міністрів України і урядом Росії від 27 лютого 1998 року, у Москві створено Національний культурний центр України. При цьому в українського представництва немає філій в інших містах РФ.
Скріншот з Facebook.
Нагадаємо, 9 березня виповнилося 207 років з дня народження Тараса Шевченка. Редакція Styler підібрала самі маловідомі факти про Кобзаря.
Ми також писали про те, що курсанти з Африки зачитали вірші Шевченка.