Тарас Шевченко російський поет? Київ відреагував на заяву росіян

"У зв'язку з маніпулятивними і зухвалими посяганнями країни-агресора на історико-культурну та філософську спадщину Т. Г. Шевченка, зазначаємо, що національна самоідентифікація Кобзаря - непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії - не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи про Т. Г. Шевченка", - прокоментували в МЗС.

У відомстві також зазначили, що Російський центр науки і культури в Києві - це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва.

Згідно з договором між Кабінетом міністрів України і урядом Росії від 27 лютого 1998 року, у Москві створено Національний культурний центр України. При цьому в українського представництва немає філій в інших містах РФ.

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