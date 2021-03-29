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Тарас Шевченко российский поэт? Киев отреагировал на заявление россиян

Автор: Styler

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского Госагенства "Россотрудничество", о том, что известный украинский поэт Тарас Шевченко якобы является российским.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурную и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г. Шевченко", - прокомментировали в МИД.

В ведомстве также отметили, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства.

Согласно договору между Кабинетом министров Украины и правительством России от 27 февраля 1998 года, в Москве создан Национальный культурный центр Украины. При этом у украинского представительства нет филиалов в других городах РФ.

Скриншот с Facebook.

Напомним, 9 марта исполнилось 207 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Редакция Styler подобрала самые малоизвестные факты о Кобзаре.

Мы также писали о том, что курсанты из Африки зачитали стихи Шевченко.

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