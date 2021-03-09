День народження Тараса Шевченка: найбільш маловідомі факти про Кобзаря

Сьогодні, 9 березня, виповнюється 207 років з дня народження великого українського поета і художника Тараса Шевченка. Він народився у селі Моринці Черкаської області в сім'ї кріпаків. Дуже письменник рано осиротів і 10 років провів у засланні.

Вірші українського поета перекладені більш ніж ста мовами світу і навіть на мову есперанто.

У Черкасах "Кобзаря" Тараса Шевченка присвятили музей. За життя поета збірку перевидавали 4 рази. При СРСР тираж "Кобзаря" налічував 8 мільйонів копій.

За життя Шевченка більше знали як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем російського художника Карла Брюллова, який був представник класицизму і романтизму.

У 1860 році Шевченко отримав звання Академіка гравіювання Імператорської Академії мистецтв за гравюру по картині Рембрандта "Притча про робітників на винограднику".

Картина Рембрандта "Притча про робітників на винограднику", 1637 рік (фото: wikipedia.org)

Тарас Шевченко жив в Україні тільки 15 років. В 14 років він виїхав з України разом з поміщиком Энгельгардтом, якому служив з дитинства.

В українського поета дві могили. Спочатку його поховали в Петербурзі, але через два місяці перевезли Канів. Зараз в Петербурзі на місці поховання знаходиться пам'ятний камінь.

Улюблений напій Кобзаря - чай з ромом.

У 1975 році на честь Шевченка назвали один з кратерів на Меркурії. Діаметр цього кратера - 137 кілометрів.

У всьому світі Шевченка встановили 1384 пам'ятники. При цьому 1256 - знаходяться в Україні, 128 - в 35 країнах світу.

Зріст Тараса Шевченка - 1,64 м.

Найбільший портрет Шевченка становить 500 кв. м. Він знаходиться в Харкові на стіні 17-поверхового житлового будинку по проїзду Садовому, 30. Його внесли в Книгу рекордів.