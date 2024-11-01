Танцевал без ног и написал книгу: 7 фактов о "Холостяке" Терене, который ищет любовь на реалити

Уже сегодня, 1 ноября, зрители смогут посмотреть первый выпуск популярного реалити-шоу о любви "Холостяк" с военным-ветераном Александром Будько з позывным "Терен".

Александр родом из Ровно, в прошлом работал баристой в одном из заведений Киева. После начала полномасштабного вторжения вывез девушку в безопасное место, а сам отправился в военкомат, где получил назначение в IT-войсках. Однако такая ситуация его не устроила - он стал добровольцем батальона "Карпатська Січ", а затем командиром взвода.

Малоизвестные факты об Александре Терене

1 факт: едва не погиб

Во время боев в Харьковской области защитник получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги. Случилось это 24 августа 2022 года.

В селе Дмитровка Александр вместе с собратьями вошел в посадку, а на высоте был вражеский танк. Он начал обстреливать их, военные не могли до него достать минометами, поэтому пехота получила команду "Отбой".

К тяжелому бою добавилась еще и усталость, ведь в какой-то момент Александр начал засыпать, и тогда получил ранение ног. Его засыпало землей, к счастью, спасли старые двери: они упали и уберегли жизнь воина. Ему наложили турникеты на обе ноги и обезболили, затем в ближайшем селе сделали ампутацию одной ноги.

Позже Александра направили в больницу в Харьков, а затем в Полтаву. Уже в больнице врач сообщил, что началось отмирание тканей, поэтому левую ногу тоже нужно ампутировать.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

2 факт: станцевал без ног

Несмотря на потерю обеих ног, защитник после реабилитации и протезирования смог не только ходить, но и даже танцевать.

Летом 2023 года Терен принял участие в балетном перфомансе на сцене в Калифорнии (США). Вместе с артистами труппы United Ukrainian Ballet он станцевал хореографию Эммы Эвелин в рамках благотворительной программы.

Александр выступил в Калифорнии (фото:instagram.com/mariuspetipasociety)

3 факт: получил медаль по плаванию на международных соревнованиях "Игры непокоренных"

Осенью 2023 года в составе национальной сборной будущий Холостяк 2024 завоевал медаль по плаванию на международных соревнованиях "Игры непокоренных". Он стал бронзовым призером на дистанции 50 м вольным стилем в классе ISB среди мужчин. Помимо плавания, также выступил в пауэрлифтинге, где попал в топ-5. Выступал в составе украинской команды по баскетболу на колясках и объединенной сборной - в регби.

Холостяк 2024 Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

4 факт: Терен - главный герой фильма, который снимает Сара Джессика Паркер

В 2023 году Известная актриса Сара Джессика Паркер стала исполнительным продюсером документального фильма "Front Row" ("Первый ряд") о талантливых украинских артистах балета.

В ленте будет идти речь об украинских танцорах, работающих в эмиграции. Они создали балетную труппу "Объединенный украинский балет". Впоследствии к танцорам присоединяется военный Александр Терен, потерявший ноги на фронте.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

5 факт: выпустил автобиографическую книгу

В октябре 2023 года будущий Холостяк выпустил автобиографическую книгу под названием "История упрямого мужчины" - это первая его книга, и в ней он рассказывает о попытках попасть в ВСУ и военный путь до момента своего ранения во время контрнаступления на Харьковщине.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

6 факт: ищет украиноязычную, самодостаточную девушку, с которой будет легко в общении

"Мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - отметил Терен.

Холостяк 2024 (instagram.com/holostyakstb)

7 факт: появился в новом клипе группы O.Torvald

Главный герой клипа - "Холостяк" Терен, который своим примером показывает, как важно никогда не сдаваться.

"Конечно, в первую очередь я согласился на съемку в этом клипе потому что хочу, чтобы как можно больше людей видели людей с инвалидностью во всех сферах жизни, во всех сферах активностей, в том числе медиа. Люди с инвалидностью - это большая часть нашего общества, неотъемлемая от культуры и медиа", - рассказал Будько.