Александр Терен откровенно высказался о съемках в шоу "Холостяк": "Просил передышки"

Александр Терен, главный герой нового сезона "Холостяка" , поделился впечатлениями от участия в шоу. В соцсетях мужчина сообщил, что съемки уже закончились, а потому он готов озвучить свои выводы.

Что известно

В соответствующем посте военный, потерявший обе ноги в результате боев на Харьковщине, обнародовал некоторые мысли. В частности, он не стал скрывать, что время от времени ему было тяжело, и усталость брала верх.

"Завершение этапа еще одного приключения в моей жизни. Приключения, которое точно останется на долго, если не навсегда в моей жизни. Мы часто вспоминаем о том, как провели когда-то прекрасно время в детском лагере, то что уж говорить за событие, которое продолжалась в моей жизни 2 месяца фактически ежедневно?!" - написал Александр.

"Меня предупреждали, что будет непросто, но кто я такой, чтобы принимать это во внимание? Но оказалось действительно непросто. Мои родители после съемки в одном эпизоде сказали: "мы тебе не завидуем", - добавил он.

Съемки "Холостяка" завершились (Фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Терен подчеркнул, что в такие моменты не стеснялся просить об отдыхе, ведь ему было тяжело как физически, так и морально.

"Со временем накапливалась усталость. Уже на последних эпизодах я просил передышки сам, ноги уставали гораздо быстрее. Это как в игре, если вы не даете восстановиться персонажу, то он скорее теряет силы снова. Усталость иногда одерживала верх, стоять было сложно, думать было сложно, говорить было сложно. Но в конечном итоге вы увидите на экранах улыбающееся и полное энергии лицо", - объяснил он.

Терен потерял обе ноги на войне (Фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Звезда подчеркнул, что в новых выпусках поклонники проекта увидят реальную жизнь и живые эмоции. Кроме того, съемки в "Холостяке" Терен пытался совмещать с другими сферами жизни, которые тоже нужно было успевать реализовывать.

"Было много активностей, на которые я пытался успеть: конференции, выступления, встречи, тренировки, личные потребности. Я счастлив найти себе настоящих друзей, которые во время съемок (и вне них) всячески помогали, смешили, кормили меня. Это придавало веру и воодушевления двигаться дальше. Я знал и знаю, что я на правильном пути", - написал Александр.

Напомним, премьера 13 сезона "Холостяка" состоится уже этой осенью. Поклонники шоу смогут насладиться новой романтической историей, познакомиться с участницами и наконец увидеть, кого же выберет главный герой.