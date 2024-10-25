"Холостяк" Терен стал тренером "команды неудачников": о чем идет речь

Главный герой нового сезона реалити "Холостяк" Александр Будько с позывным Терен появился в новом клипе группы O.Torvald. Военный-ветеран примерил роль "тренера неудачников" и рассказал, почему согласился на этот эксперимент.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз от музыкантов из группы O.Torvald.

Так, артисты выпустили клип на песню "Хейту на зло". Это - трек из альбома "Втома", который вышел весной 2024 года.

Главный герой клипа - "Холостяк" Терен, который своим примером показывает, как важно никогда не сдаваться.

"Конечно, в первую очередь я согласился на съемку в этом клипе потому что хочу, чтобы как можно больше людей видели людей с инвалидностью во всех сферах жизни, во всех сферах активностей, в том числе медиа. Люди с инвалидностью - это большая часть нашего общества, неотъемлемая от культуры и медиа", - рассказал Будько.

Группа O.Torvald (фото предоставлено пресс-службой)

"Вторая причина - я знал эту песню раньше, я знал слова. Когда мне сбросили сценарий, мне понравилось, что в клипе я был тренером "команды неудачников", которые якобы не имели никаких шансов, но победили в финале. Это показатель для детей, подростков и молодежи, ведь несмотря на то, что вас могут хейтить за что-то, не принимать ваши особенности и проявления, - все равно можно побеждать, становиться крутыми хейту на зло", - добавил он.

Клип был снят в июне 2024 года. Локацией выбрали скейт-парк на ВДНХ, съемки продолжались всю ночь.

По сюжету видео есть две команды скейтеров - "лузеры" и "красавчики", соревнующиеся за титул лучшей команды. Кто победил? Рассудили судьи (которых сыграли музыканты группы O.Torvald).

"Когда мы писали песню "Хейту на зло", я осознавал, что переживаю свой собственный школьный опыт, о разделении детей на "крутых" и "не крутых", о школьном буллинге, о том, что переживают мои дети сейчас, находясь в другой стране", - признался солист группы Женя Галич.

Женя Галич (фото предоставлено пресс-службой)

"Но чем бы ни занимались люди, во взрослом возрасте или в детском, - мы становимся старше и наши проблемы становятся больше, хейтеров становится больше, чем было в школе. Это все надо преодолевать силой духа и желанием быть лучше себя самого, хейта на зло делать все, потому что результат того стоит", - также рассказал он.

Галич отметил, что мечтал снять "панк-рок" еще с детства. И наконец-то его желание исполнилось.

"Ну и главное, что мы приобщили Сашу Терена. Он смеется над системой, он ее ломает. Когда я позвонил Саше и предложил сыграть тренера по скейтбордингу, он рассмеялся и почти сразу согласился", - рассказал музыкант.

Кроме группы O.Torvald, Жени Галича и Александра Терена, в клипе сыграли эпизодические роли стендап-комик Повар Данил и кинообозреватель Инна Гордеева.