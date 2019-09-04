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Воїни ЗСУ показали, як будуть знищувати бойовиків на Донбасі (фото)

STYLERЖиття    04.09.2019 - 20:04
Воїни ЗСУ показали, як будуть знищувати бойовиків на Донбасі (фото)
Військові ЗСУ продемонстрували свої вміння (ілюстративне фото: president.gov.іа)

Бійці ЗСУ активно готуються до протистояння з противником

Українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" провели бойові стрільби з особистої зброї. В цьому році бійців тренували інструктори з 239 загальновійськового полігону, які нещодавно пройшли навчання з британськими військовими інструкторами і вже застосовують нові методики. Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook.

В цей раз вправою була робота парами в пересуванні. За легендою патруль зауважує ворога і розгортається для атаки. Воїни пересувалися двійками поперемінно прикриваючи один одного. Головним завданням було погасити і знищити противника.

Військові ЗСУ продемонстрували свої вміння (фото: facebook.com/93OMBr)

Незважаючи на літню спеку, холодноярці впоралися з навчальною вправою і зупинятися на досягнутому зовсім не збираються. Вони сильно хочуть, якомога тепліше зустріти окупантів при наступному виході в район проведення Операції об'єднаних сил.

Військові ЗСУ продемонстрували свої вміння (фото: facebook.com/93OMBr)

Нагадаємо, що ЗСУ знищили будинок одного з "міністрів" бойовиків "ДНР" Олексія Дикого. Волонтери заявили, що найчастіше бойовики завжди відразу ж починають звинувачувати українські диверсійно-розвідувальні групи, але зараз вони не поширювалися про цей інцидент.

Раніше повідомлялося про те, що вбивці воїна АТО написали його сім'ї після того, як поховали бійця. Бойовики надіслали документи бійця і його фотографії дітей.

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