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Одним ударом: в мережі показали відео ліквідації ворожої точки на Донбасі

STYLERВійна    18.06.2019 - 14:42
Одним ударом: в мережі показали відео ліквідації ворожої точки на Донбасі
ЗСУ знищили кулеметну точку окупантів на Донбасі (колаж: РБК-Україна)

Збройні сили день за днем показують свою міць на Донбасі

Військові Збройних сил України зробили точковий влучний постріл по ворожій кулеметній точці. У мережі показали відео військової операції, яке опублікував у Facebook Юрій Москаленко.

Повідомляється, що знищена кулеметна точка на Світлодарській дузі завдавала чимало неприємностей українським військовим у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Обережно, відео містить ненормативну лексику (18+).

ВСУ знищили кулеметну точку окупантів на Донбасі (відео: facebook.com/yury.moskalenko)

Зазначимо, що мережа повниться захопленими коментарями. Користувачі захоплюються міццю української армії, яка на Сході відстоює свободу і незалежність України.

  • Відмінна робота! Так тримати!
  • Війна є ще... В тилу відчуття, що вже врятовані від чогось небезпечного для життя і здоров'я, свого і своїх дітей.
  • Молодці наші хлопчики!
  • Бийте русню.

Одним ударом: в мережі показали відео ліквідації ворожої точки на ДонбасіОдним ударом: в мережі показали відео ліквідації ворожої точки на Донбасі

ЗСУ знищили кулеметну точку окупантів на Донбасі (скрін: facebook.com/yury.moskalenko)

Нагадаємо, у четвер, 13 червня, українські бійці дали жорстку відповідь на обстріл окупаційних військ.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на Донбасі ліквідували російського офіцера Євгенія Шабанова на прізвисько "Лунь".

Також ми писали, що полк "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі. У мережі з'явилося відео ліквідації окупантів.

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