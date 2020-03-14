Завтра в Україні суттєво похолодає

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Практично на всій території температура вдень становитиме +3+5 вдень, і вночі до-4

Погода в Україні в неділю, 15 березня, погіршиться, очікується істотне похолодання на всій території країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На всій території України очікується суха погода. При в більшості областей вночі температура повітря знизиться до-2-4 градусів, вдень очікується +3+5. У Закарпатській області прогнозують +7+9 градусів вдень. У Сумській та Харківській областях очікується 0+2 градуси вдень, і вночі до-4. В Одеській області температура опуститься до +5+7.

Прогноз в Києві

У столиці в неділю буде без опадів, температура повітря знизиться до +3+5 вдень, а вночі до -2-4.

Нагадаємо, 14 березня в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Вдень майже у всіх областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. З Києві прогнозують поривчастий вітер, силою 15-18 метрів в секунду, а в Київській області пориви сягатимуть 20 м/с.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 березня у Карпатах збережеться сніголавинна небезпека з-за відлиги. Зокрема, у горах Закарпатської області оголосили 3 рівень небезпеки сходження лавин.