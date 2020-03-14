ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві несподівано пішов сніг: в мережу потрапило вражаюче відео

STYLERЖиття    14.03.2020 - 14:24
У Києві несподівано пішов сніг: в мережу потрапило вражаюче відео
Сніг навесні (колаж: РБК-Україна)

У Києві в середині березня несподівано пішов сніг

Погода у Києві 14 березня здивувала жителів столиці несподіваним снігом при температурі повітря +6 градусів тепла. Він пройшов у різних районах столиці, але дуже швидко припинився. На землі він не затримувався і відразу танув.

Періодично в різних районах столиці зривається сніг, а потім відразу виходить сонце. У деяких районах він переходить у дощ або навіть град. Таку погоду Синоптики прогнозують на весь день.

Варто нагадати, що в Києві зараз температура повітря становить +6 градусів. Погода в столиці залишається ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Також в кінці дня температура опуститься до +1 градуса тепла.

Сніг у Києві 14 березня

У Києві посеред березня пішов сніг

Нагадаємо, що раніше українцям зробили попередження про страшну погоду.

Сніг, дощ та похолодання: прогноз погоди на сьогодні У Києві попередили про погіршення погоди
Новини України Київснег
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся