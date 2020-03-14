Синоптики різко змінили прогноз на весну: морози навіть вдень

Погода в Україні в березні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в кінці березня буде холодною

Погода в Україні навесні буде більш холодною, ніж очікувалося. Синоптики різко змінили прогноз до кінця березня - тепер на картах погоди з'явилися денні "мінуси" і снігопади. Коли чекати приходу весняних холодів у країну - в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозами синоптиків Gismeteo, в кінці місяця в Україні буде холодно, а місцями - навіть дуже холодно.

Перша хвиля негоди почнеться вже сьогодні, а з 15 по 17 березня прийдуть нічні морози до -4 градусів, місцями випаде сніг. Потім в Україні знову потеплішає, але з 22 по 27 число буде дуже холодно, морози будуть навіть вдень.

У Києві та Львові до -1... -2, вночі до -6 градусів, в деяких областях очікується сніг.

Після чого в країну прийде потепління, початок квітня, за попереднім прогнозом, буде по-весняному теплим.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Наразі достовірно відомо, що сильне похолодання прийде в країну вже 15-16 березня, в деяких областях температура знизиться до нуля, а місцями заморозить до -8 градусів.

Раніше ми писали, що народний синоптик дав невтішний прогноз на літо в Україні. Експерт вважає, що влітку 2020 року в країні можливі урагани і потужні зливи.