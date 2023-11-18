Мужчинам начали проходить штрафы за неявку в ТЦК по повестке Viber: что делать

Повестка считается законно врученной, если она правильно заполнена и выдана должным образом уполномоченным лицом. Повестки, отправленные на емейлы, почтовые ящики или мессенджеры, не считается действительными. Однако, уже есть случаи, когда за неявку в ТЦК по повестке в Viber мужчине выписали штраф.

Что делать в таком случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram .

Являются ли законными штрафы за неявку в ТЦК по повестке в Viber

"За неявку в ТЦК по повестке, направленной в Viber, действительно можно получить штраф в размере 5100 грн. Рассказываю, как это действует на основе реального дела", - говорит адвокат.

Он заявляет, что ТЦК якобы послала повестку мужчине в Viber, а тот не пришел в назначенное место и время. В военкомате не имея информации, действительно ли это номер телефона этого мужчины и действительно ли он получил повестку, выписали ему штраф в размере 5100 грн.

"Человек об этом узнал, подал в суд и тот признал, что действия ТЦК незаконны", - говорит адвокат

По словам Крекотня, хотя представители ТЦК настаивали на том, что действовали законно, своим решением суд стал на сторону мужчины, отменив постановление.

"Суд привел следующие ключевые позиции: истец во время составления в отношении него протокола об административном правонарушении не присутствовал и с протоколом его не знакомили. В связи с этим, мужчина был лишен возможности дать объяснение по существу правонарушения, ему не было разъяснено его процессуальные права, не был ознакомлен с протоколом и ему не вручили его копию, что, по мнению суда, является существенным нарушением прав истца", - говорит адвокат.

Суд подчеркнул, что обжалуемое постановление вынесено на основании протокола, составленного с нарушением требований закона. Следовательно, такое постановление является незаконным.

"При вышеупомянутых обстоятельствах суд пришел к выводу, что обжалуемое постановление является противоправным, подлежит отмене, а производство по делу о привлечении истца к административной ответственности - закрытию. А знаете, что здесь самое красивое? На основании таких постановлений людей называют уклонениями и вносят их персональные данные в какие-то базы", - говорит Крекотень.

Адвокат советует те, кто оказался в такой ситуации, не бояться отстаивать свои права и обжаловать постановления о штрафе в суде.