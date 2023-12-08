Юрист пояснив, яке порушення часто допускають при врученні повісток

В Україні законно можуть вручати повістки у будь-якому місці, але часто працівники ТЦК не дотримуються самої процедури, перевищуючи свої повноваження.

Про те, яке порушення часто допускають військкоми та поліція під час вручення повісток, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram .

Яка дія працівників ТЦК під час вручення повісток не є правомірною

"Навіть, якщо безспірно прийняти позицію про те, що повістку з викликом у військкомат можна вручити людині будь-де, оскільки закон не містить жодних обмежень на цей рахунок, то це зовсім не означає того, що представники ТЦК та СП, які можуть діяти і самостійно, і разом з поліцейським, роблять це правомірно", - каже експерт.

Він наголошує, що для того, щоб вони могли вписати у заздалегідь заготовлений бланк повістки особисті дані людини, вони мають спершу встановити її особу. А це можливо зробити виключно, перевіривши документи.

"Вимагати від людини пред‘явлення нею документів, що посвідчують особу можна не тоді, коли їм цього захочеться, а виключно у випадках, визначених чинним законодавством. І бажання виписати повістку до таких випадків не відноситься", - пояснює Крекотень.

Також він додає, що випадки, коли поліцейські мають право вимагати від людини пред‘явлення нею документів, встановлені статтею 32 Закону "Про Національну поліцію".

Якщо поліцейські чи представники ТЦК діють як уповноважені комендантом особи, тоді вони мають право вимагати від людини пред’явлення нею документів, що посвідчують особу - виключно у випадках, встановлених пунктом 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. N 1456.

"Самі по собі, представники ТЦК, якщо вони не є уповноваженими особами згідно наказу коменданта, взагалі не мають права вимагати від людини пред‘явлення документів, що підтверджують особу", - каже юрист.

Коли поліція має право перевіряти документи

Законними підставами для перевірки документів є: