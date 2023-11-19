Полиция придумала новое "основание" для проверки документов у мужчин. Вот что нужно знать
В Украине участились случаи, когда у военнообязанных мужчин проверяют документы. Для этого существует 6 законных оснований, а в других случаях правоохранители не имеют права этого делать. Однако полицейские теперь прибегают к новому трюка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube.
К какому новому трюку прибегает полиция
"С каждым разом полиция прогрессирует и придумывает все новые и новые основания проверки документов. На самом деле это новое "основание" достаточно креативное", - заявляет юрист.
Симутин делится историей, случившейся с его клиентом. У этого мужчины полиция требовала предоставить документы для проверки по базе пропавших без вести.
"Разное слышал, но такое впервые. Они здорового человека почему-то хотят безосновательно проверить по базе пропавших без вести. Я все понимаю, но где логика? Как можно до такого додуматься?"- говорит адвокат.
Он призывает военнообязанных мужчин быть бдительными и знать наизусть 6 законных оснований проверки документов.
Какие законные основания для проверки документов
Даже во время военного положения полиция не может без оснований требовать предъявить документы.
Законными основаниями для проверки являются:
- человек похож на гражданина, что находится в розыске, или на без вести пропавшего человека
- есть основания полагать, что человек совершил или намерен совершить правонарушение
- человек находится на территории или объекте со специальным режимом
- у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено, либо требует специальных документов
- человек находится на месте уголовного, административного правонарушения или ДТП
- лицо нарушает запреты, установленные на территории, где введен правовой режим военного положения
Полицейский должен представить и показать документы, дающие ему право проверять ваши документы.
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