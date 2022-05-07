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Окупанти у Херсонській області змушують підприємців отримувати "дозволи" на роботу, - розвідка

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Херсонська область, Субота 07 травня 2022 20:17
Окупанти у Херсонській області змушують підприємців отримувати "дозволи" на роботу, - розвідка Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові у Херсонській області примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу. Зокрема, у разі відмови - конфіскація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Представники окупаційних адміністрацій здійснюють об’їзд об’єктів промисловості, в першу чергу - виробників харчової продукції. Вони хочуть змусити керівництво та персоналу співпрацювати.

Повідомляється, що група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагають продовження виробництва продукції.

"Для цього, за словами окупантів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". При цьому, всі проблемні питання, зокрема - постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру", - йдеться у повідомленні.

Також власники та працівники підприємств попереджені, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено.

Зокрема, нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації з-поміж лояльних до них людей.

Окупанти у Херсонській області змушують підприємців отримувати &quot;дозволи&quot; на роботу, - розвідкаОкупанти у Херсонській області змушують підприємців отримувати "дозволи" (t.me/DIUkraine)

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти тримають у підвалах і катують майже 500 людей.

Також ми писали, що у Миколаєві та Херсоні почалися проблеми з мобільним зв'язком.

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