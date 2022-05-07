Окупанти у Херсонській області змушують підприємців отримувати "дозволи" на роботу, - розвідка
Російські військові у Херсонській області примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу. Зокрема, у разі відмови - конфіскація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Представники окупаційних адміністрацій здійснюють об’їзд об’єктів промисловості, в першу чергу - виробників харчової продукції. Вони хочуть змусити керівництво та персоналу співпрацювати.
Повідомляється, що група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагають продовження виробництва продукції.
"Для цього, за словами окупантів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". При цьому, всі проблемні питання, зокрема - постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру", - йдеться у повідомленні.
Також власники та працівники підприємств попереджені, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено.
Зокрема, нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації з-поміж лояльних до них людей.
Окупанти у Херсонській області змушують підприємців отримувати "дозволи" (t.me/DIUkraine)
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