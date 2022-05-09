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Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир, щоб розміщувати військових, - розвідка

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Херсон , Понеділок 09 травня 2022 13:18
Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир, щоб розміщувати військових, - розвідка Окупанти шукають у Херсоні покинуті квартири (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Херсоні окупанти шукають списки покинутих квартир. Зокрема, вони планують в них розміщувати своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Повідомляється, що війська РФ намагаються навести "російський порядок", спрямований на підтримання окупаційного режиму.

Зокрема, від голів ОСББ мікрорайонів "Таврійський" та "Житлоселище" вимагають списки порожніх квартир для розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Також ворог збільшує кількість блокпостів та пересувних патрулів.

"Жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде. А отже, потрібно прийняти дану реальність і працювати під керівництвом "нової влади", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нещодавно в Херсон прибув так званий "голова ДНР" Денис Пушилін. Його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня.

Раніше ми повідомляли, що окупанти у Херсонській області змушують підприємців отримувати "дозволи" на роботу.

Також ми писали, що вчора, 8 травня, у Херсоні окупанти готувались до 9 травня.

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