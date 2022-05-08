ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Радянська символіка і сцена на площі. У Херсоні окупанти готуються до 9 травня

Новость на русском →
Херсон, Неділя 08 травня 2022 16:53
Радянська символіка і сцена на площі. У Херсоні окупанти готуються до 9 травня Фото: у Херсоні окупанти готуються до 9 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готуються до святкування 9 травня. У центрі міста вже з'явилася сцена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що окупанти у Херсоні напередодні 9 травня поширюють радянську символіку, зокрема встановлюють бігборди. Крім того, на площі Свободи встановили сцену і фотографії.

Нагадаємо, окупанти планують провести "парад" 9 травня у блокадному Маріуполі. Для цього мирних жителів зобов'язують розбирати завали у центрі міста.

Водночас українців попередили про можливість посилених ракетних ударів Росії на 9 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон 9 Мая Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом