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Життю Арчі загрожує небезпека: Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином

STYLERПерсони    29.06.2019 - 13:26
Життю Арчі загрожує небезпека: Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Герцоги Сассекські шокували гучною заявою

Принц Гаррі і Меган Маркл можуть нашкодити своїй дитині, прийнявши необачне рішення. Герцоги Сассекські хочуть взяти свого маленького сина в Африку, незважаючи на думку оточуючих про те, що така поїздка може бути небезпечною для Арчі.

Принц Гаррі та Меган Маркл мають намір здійснити поїздку в Африку вже восени цього року. Арчі на той момент виповниться лише півроку, проте подружню пару це анітрохи не бентежить.

Жаркий і небезпечний континент може погано вплинути на їх малюка через різку зміну клімату, тривалих перельотів і середовища, в якому багато небезпечних інфекцій та отруйних комах.

Уточнюється, що принц Гаррі і Меган планують побувати в Малаві, Анголі і Ботсвані, однак більш точний маршрутів членів королівської сім'ї ще не відомий.

Життю Арчі загрожує небезпека: Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути синомМеган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Нагадаємо, що не так давно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яке їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.

Раніше Меган Макрл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал: британцям не сподобалося те, як герцоги вирішили привітати принца Вільяма з днем народження.

Також ми писали про те, що принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

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