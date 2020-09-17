Сину Лукашенка підшукали нове місце для навчання: для конспірації змінять прізвище

Микола Лукашенко (фото: ex-press.by)

Микола Лукашенко мав вчитися у США чи Європі, але через протести у Білорусі плани змінилися

Син президента Білорусі Микола Лукашенко кинув навчання в престижному мінському ліцеї БДУ через масштабні акції протесту та студентські страйки після виборів глави держави в серпні. Тепер 16-річний хлопець продовжить навчання в іншому місці.

Молодшого сина Лукашенка спочатку планували відправити в Європу або США для продовження навчання, але тепер передумали та відправили до Москви в РФ. Про це передає kp.ru з посиланням на джерела в КДБ і Академії наук Білорусі.

Як розповів головний учений Академії наук Олександр Войтович, документи Миколи з БДУ забрали, бо Лукашенко дуже переживав, щоб протестні настрої не позначилися на успішності сина і поведінці його однолітків.

Імовірно, хлопець буде вчитися в гімназії при МДУ.

Войтович додав, що Лукашенко-молодший має добрі результати з хімії та біології, є призером районної олімпіади.

Водночас у московському виші не підтверджують, що син президента Білорусі став студентом.

Колишній працівник КГБ розповів, що Миколу переправили з Мінська до Москви в перших числах вересня "в атмосфері секретності". І нібито для конспірації юнакові навіть змінять прізвище.

Він зазначив, що хлопець є "дійсно вразливим місцем президента". Також зазначається, що Лукашенко після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним прийняв рішення, що "безпечніше Миколі буде вчитися в Москві... Поки дистанційно".

Екс-співробітник КДБ наголошує, що інформація про місце навчання Миколи зараз засекречена, і МДУ - не єдиний варіант. А відмінні оцінки дозволять хлопцеві закінчити 11 клас екстерном і відразу вступити до університету.

"Мені казали, що батько і син Лукашенка добре відгукувалися про Академію імені Тимірязєва в Москві. Це сільськогосподарський виш. Олександр Лукашенко теж закінчував сільськогосподарський, тільки в Мінську. А в синові бачить своє продовження", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, що син Лукашенка відмовився вчитися в престижному ліцеї, оскільки випускники вимагали чесних виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, що в серпні син Лукашенка з автоматом прилітав "захищати" Палац незалежності в Мінську разом зі своїм батьком-президентом.