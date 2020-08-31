ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Випускники вимагали чесних виборів: син Лукашенка відмовився вчитися в престижному ліцеї

Мінськ, Понеділок 31 серпня 2020 19:58
Випускники вимагали чесних виборів: син Лукашенка відмовився вчитися в престижному ліцеї
Микола Лукашенко (фото: ex-press.by)
Автор: Роман Мирончук

Микола Лукашенко передумав вчитися в самому престижному ліцеї Білорусі

Микола Лукашенко, молодший син президента Білорусі, забрав документи з ліцею БДУ і не хоче там більше вчиться, попри те, що цей навчальний заклад вважається найпрестижнішим серед шкіл Білорусі.

Причина такого рішення Миколи Лукашенка проста, під час протестів у країні випускники ліцею вимагали чесних президентських виборів. У самому ліцеї інформацію про це коментувати відмовляються. Про це повідомляє Єврорадіо.

При цьому директор ліцею БДУ Ігор Варакса підтвердив, що документи Микола приносив. Але більше ніяких подробиць він не повідомив.

"У нас вступали 1739 осіб, і ми не розповідаємо ні про кого", - заявив Варакса.

Варто зазначити, що ліцей БДУ - лідер в системі середньої освіти Білорусі. Навчання в навчальному закладі займає два роки і це альтернатива 10-11 класів у школі.

Багато учнів цього ліцею отримували перемоги у міжнародних шкільних олімпіадах. Микола Лукашенко хотів вчитися в класі з біологічним ухилом.

В даному ліцеї на гуманітарному напрямку навчаються Анастасія і Дарина Лукашенко - дочки Дмитра Лукашенко, середнього сина Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.

Раніше повідомлялося про те, що 15-річний Микола Лукашенко став популярнішим свого батька.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся