Сыну Лукашенко подыскали новое место для учебы: для конспирации изменят фамилию

Николай Лукашенко (фото: ex-press.by)

Николай Лукашенко должен был учиться в США или Европе, но из-за протестов в Беларуси планы поменялись

Сын президента Беларуси Николай Лукашенко бросил учебу в престижном минском лицее БГУ из-за масштабных акций протеста и студенческих забастовок после выборов главы государства в августе. Теперь 16-летний парень продолжит обучение в другом месте.

Младшего сына Лукашенко сначала планировали отправить в Европу или США лоя продолжения обучения, но теперь передумали и отправили в Москву в РФ. Об этом передает kp.ru со ссылкой на источники в КГБ и Академии наук Беларуси.

Как рассказал главный ученый Академии наук Александр Войтович, документы Коли из БГУ забрали, так как Лукашенко очень переживал, чтобы протестные настроения не сказались на успеваемости сына и поведении его сверстников.

Предположительно, парень будет учиться в гимназии при МГУ.

Войтович добавил, что Лукашенко-младший имеет хорошие результаты по химии и биологии, является призером районной олимпиады.

В то же время в московском вузе не подтверждают, что сын президента Беларуси стал их студентом.

Бывший сотрудник КГБ рассказал, что Колю переправили из Минска в Москву в первых числах сентября "в атмосфере секретности". И якобы для конспирации юноше даже изменят фамилию.

Он отметил, что парень является "действительно уязвимым местом президента". Также отмечается, что Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным принял решение, что "безопаснее Коле будет учиться в Москве... Пока дистанционно".

Экс-сотрудник КГБ подчеркивает, что информация о месте учебы Николая сейчас засекречена, и МГУ - не единственный вариант. А отличные оценки позволят парню закончить 11 класс экстерном и сразу поступить в университет.

"Мне говорили, что отец и сын Лукашенко хорошо отзывались об Академии имени Тимирязева в Москве. Это сельскохозяйственный вуз. Александр Лукашенко ведь тоже заканчивал сельскохозяйственный, только в Минске. А в сыне как видит свое продолжение", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что сын Лукашенко отказался учиться в престижном лицее, так как выпускники требовали честных выборов президента Беларуси.

Напомним, что в августе сын Лукашенко с автоматом прилетал "защищать" Дворец независимости в Минске вместе со своим отцом-президентом.