Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України

Андрій Шевченко є багатодітним батьком, і разом з дружиною, моделлю Крістен Пазік, виховує чотирьох синів. Друга дитина Шеви 14-річний Крістіан вирішив йти по стопах батька - хлопчик збирається стати зіркою футбольної академії "Челсі", а статус резидента Великої Британії дозволяє йому в майбутньому претендувати на гру за збірну Англії.

Разом зі старшим братом 16-річним Джорданом Крістіан підтримував батька і збірну України на переможному матчі Євро 2020 зі Швецією в Глазго, і в мережі з'явилися душевні знімки.

Сини головного тренера синьо-жовтих у футболках нашої збірної з номером "7" та ім'ям "Шевченко" також тепло привітали форварда Зінченка, автора одного з двох голів ворота суперників, побувавши на самому полі.

Старші сини Шевченка привітали свого батька і футболіста Зінченка з перемогою в матчі зі Швецією на Євро 2020 (фото: instagram.com/footboomcom)

У Глазго, де відбулася гра, дітей Шеви з українським прапором також зустрів журналіст Роман Бебех, опублікувавши спільне фото у своєму Instagram.

Сини Шевченка Крістіан і Джордан прийшли підтримати збірну України на матчі зі Швецією в Глазго (фото: instagram.com/roman_bebekh)

Як зазначає британське видання The Sun, Крістіан також підтримував збірну України, яку тренує його батько Андрій Шевченко, в драматичному матчі зі збірною Англії в Римі на 1/4 фіналу Євро 2020.

Так, хоча сам хлопчик народився і виріс в Британії, тримав кулаки в цій грі він за жовто-синіх.

Андрій Шевченко зі своїм сином Крістіаном (фото: thesun.co.uk)

Втім, зазначається, що Шевченко-старший одного разу може побачити, як його син Крістіан грає в білому за "Трьох левів", як власник паспорта Великої Британії.

Сини Шевченка підтримують збірну України на матчі зі Швецією (фото: instagram.com/kristenpazik1)

Поки ж син Шеви вчиться премудростям футболу в Академії "Челсі" - за кольори цієї команди Андрій Миколайович грав у 2006-2008 роках.

До речі, сам Шевченко з радістю висловлювався про плани сина стати футболістом, високо коментуючи цю академію: "Це дуже хороша школа, яка виховала більше десятка гравців відмінного рівня".

Додамо, що Крістіан також отримав би право виступати на міжнародному рівні за Україну і, ймовірно, за США та Польщу завдяки громадянству своєї матері - Крістен Пазік є польсько-американською моделлю.

Вся родина Андрія Шевченка вболіває на збірну України (фото: instagram.com/kristenpazik1)

Дружина Шевченка Крістен Пазік підтримувала жовто-синіх на Євро 2020 (фото: instagram.com/kristenpazik1)

І разом з тим 44-річний легендарний український футболіст у відповідь на питання журналістів, за яку збірну він хотів би, щоб його син грав у майбутньому, зізнався, що дуже чекає, коли ж зіткнеться з таким вибором. Тоді й буде, про що поговорити, а поки він підтримує всі починання і мрії своїх дітей, як може.

Дружина Шевченка Крістен Пазік з сином Крістіанів у листопаді 2020-го, коли хлопчикові виповнилося 14 років (фото: instagram.com/kristenpazik1)

Андрій Шевченко з синами Джорданом, Крістіаном, Олександром і Райдером-Габріелем (фото: instagram.com/kristenpazik1)