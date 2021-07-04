У англійців була велика перевага на другому поверсі, - Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Англії (0 4) у чвертьфіналі Євро-2020. За його словами, англійці мали велику перевагу на другому поверсі, яку вони використовували.

Наставник національної команди також вважає головними причинами поразки втрату Сергія Кривцова та різницю в класі між збірними.

"Сьогодні найбільшу роль зіграли епізоди в грі, які ми не дограли. Особливо на другому поверсі, ми знали, що англійці матимуть перевагу. Втрата Кривцова зіграла свою роль, він міг скласти конкуренцію на другому поверсі. Для нас це була відчутна втрата. Були помилки, команда не відмовлялася від своєї структури та принципів, були непогані моменти. Але була різниця в класі, в англійців була перевага", - сказав Шевченко.

За словами тренера, якби гравці не отримували травми та приїхали в кращому стані - збірній все одно було б "складно повторити такий результат".

"Я не буду робити підсумки Євро зараз, поговоримо про все, коли вже прилетимо до Києва - що було зроблено добре, а що погано", - сказав він.