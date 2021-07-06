Сын Андрея Шевченко стал футбольной звездой в Англии и может никогда не сыграть за сборную Украины

Андрей Шевченко является многодетным отцом, и вместе с женой, моделью Кристен Пазик, воспитывает четырех сыновей. Второй ребенок Шевы 14-летний Кристиан решил идти по стопам отца - мальчик собирается стать звездой футбольной академии "Челси", а статус резидента Великобритании позволяет ему в будущем претендовать на игру за сборную Англии.

Вместе со старшим братом 16-летним Джорданом Кристиан поддерживал отца и сборную Украины на победном матче Евро 2020 со Швецией в Глазго, и в сети появились душевные снимки.

Сыновья главного тренера сине-желтых в футболках нашей сборной с номером "7" и именем "Шевченко" также тепло поздравили форварда Зинченко, автора одного из двух голов ворота соперников, побывав на самом поле.

Старшие сыновья Шевченко поздравили своего отца и футболиста Зинченко с победой в матче со Швецией на Евро 2020 (фото: instagram.com/footboomcom)

В Глазго, где состоялась игра, детей Шевы с украинским флагом также повстречал журналист Роман Бебех, опубликовав совместное фото в своем Instagram.

Сыновья Шевченко Кристиан и Джордан пришли поддержать сборную Украины на матче со Швецией в Глазго (фото: instagram.com/roman_bebekh)

Как отмечает британское издание The Sun, Кристиан также поддерживал сборную Украины, которую тренирует его отец Андрей Шевченко, в драматичном матче со сборной Англии в Риме на 1/4 финала Евро 2020.

Так, хотя сам мальчик родился и вырос в Британии, держал кулаки в этой игре он за желто-синих.

Андрей Шевченко со своим сыном Кристианом (фото: thesun.co.uk)

Впрочем, отмечается, что Шевченко-старший однажды может увидеть, как его сын Кристиан играет в белом за "Трех львов", как обладатель паспорта Великобритании.

Сыновья Шевченко поддерживают сборную Украины на матче со Швецией (фото: instagram.com/kristenpazik1)

Пока же сын Шевы учится премудростям футбола в академии "Челси" - за цвета этой команды Андрей Николаевич играл в 2006-2008 годах.

Кстати, сам Шевченко с радостью высказывался о планах сына стать футболистом, высоко комментируя эту академию: "Это очень хорошая школа, воспитавшая более десятка игроков отличного уровня".

Добавим, что Кристиан также получил бы право выступать на международном уровне за Украину и, вероятно, за США и Польшу благодаря гражданству своей матери - Кристен Пазик является польско-американской моделью.

Вся семья Андрея Шевченко болеет на сборную Украины (фото: instagram.com/kristenpazik1)

Жена Шевченко Кристен Пазик поддерживала желто-синих на Евро 2020 (фото: instagram.com/kristenpazik1)

И в то же время 44-летний легендарный украинский футболист в ответ на вопрос журналистов, за какую сборную он хотел бы, чтобы его сын играл в будущем, признался, что очень ждет, когда же столкнется с таким выбором. Тогда и будет, о чем поговорить, а пока он поддерживает все начинания и мечты своих детей, как может.

Жена Шевченко Кристен Пазик с сыном Кристианов в ноябре 2020-го, когда мальчику исполнилось 14 лет (фото: instagram.com/kristenpazik1)

Андрей Шевченко с сыновьями Джорданом, Кристианом, Александром и Райдером-Габриэлем (фото: instagram.com/kristenpazik1)