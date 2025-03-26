Праздник сегодня, 26 марта: что нельзя делать, народные приметы и традиции

26 марта православные христиане в Украине по новому стилю отмечают Собор святого архангела Гавриила. До конца года остается 280 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 26 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

26 марта верующие чтят святого архангела Гавриила и отмечают его праздник.

Архангел Гавриил - один из семи архистратигов, главный Божий посланник. Его имя означает "Божья крепость", что подчеркивает его силу и миссию. Он возвестил Деве Марии о рождении Иисуса, а также предрек появление Иоанна Крестителя.

В книге пророка Даниила Гавриил объяснял значение Божьих откровений. Он учил Моисея письменности и вдохновлял на создание книги Бытия. Архангел сообщил Иосифу об угрозе от Ирода и указал путь в Египет. Он охранял Святое Семейство во все важные моменты.

Гавриил поддерживал Иисуса в Гефсиманском саду перед Его страданиями. Женщины-мироносицы услышали от него весть о Воскресении Христа. Архангела почитают на следующий день после Благовещения. В христианстве он символизирует силу, мудрость и благую весть. Считается, что Гавриил продолжает быть посредником между Богом и людьми.

Леонардо да Винчи "Благовещение" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 26 марта

26 марта следует относиться к природе с особым уважением, поскольку рубка деревьев в этот день может навлечь беду. Растения считаются особенно уязвимыми, поэтому их не стоит ломать или уничтожать.

Не рекомендуется начинать новые дела, заключать важные сделки или планировать переезд. Это не лучший день для изменений, поиска работы или запуска сложных проектов.

От употребления алкоголя лучше воздержаться, поскольку он может принести неудачи. Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, поскольку в древности верили, что это может привлечь негативную энергетику.

День благоприятен для рыбалки, но ловить раков запрещено. Также следует внимательно относиться к хлебу и еде - лучше скормить остатки птицам и животным, чем выбрасывать.

Народные приметы и традиции 26 марта

Если расцвела ива, пора выносить ульи на пасеку.

Северный ветер предвещает прохладную и затяжную весну.

Гром в этот день означает резкое похолодание.

Яркое солнце днем обещает теплую погоду до конца марта.

Чистое небо во время заката - к сильному ветру.

Появление скворцов и аистов свидетельствует о настоящей весне.

Для здоровья полезно пить воду из источника или колодца.

Вода в этот день обладает лечебными свойствами. Хорошо посетить баню, облиться прохладной водой или обтереться полотенцем.

У кого День ангела 26 марта

Сегодня празднуют именины: Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья и Лариса.

Рожденным 26 марта покровительствует оникс - разновидность полосатого халцедона. Считается, что этот камень способствует ясности мыслей и мудрости. Также существует поверье, что оникс помогает защищаться от негативной энергетики.

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