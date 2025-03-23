Самые важные церковные праздники в апреле по новому календарю: полный список

В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь именно он помогает верующим следить за важными датами или праздниками.

Подробнее о том, какие дни во второй весенний месяц (апрель) являются самыми важными для украинцев, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Перечень и точные даты церковных праздников в апреле

Согласно церковному календарю, упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

Кроме того, в течение апреля в новоюлианском календаре упоминаются такие важные для украинцев периоды:

с 3 марта (понедельника) до 19 апреля (субботы) - многодневный Великий пост;

(понедельника) (субботы) - многодневный Великий пост; с 21 апреля (понедельника) до 27 апреля (воскресенья) - всеобщая Пасхальная (Светлая) - так называемая "всеядная" неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу);

(понедельника) (воскресенья) - всеобщая Пасхальная (Светлая) - так называемая "всеядная" неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу); с 28 апреля (понедельника) до 3 мая (субботы) - Проводы (дни особого поминовения умерших).

Вторая неделя после Пасхи - Проводы, когда поминают умерших (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Праздники, поминальные или памятные дни приходятся также и на другие дни этого весеннего месяца.

3 апреля (четверг) - Четверг Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.

5 апреля (суббота) - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафистная). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

6 апреля (воскресенье) - 5-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.

7 апреля (понедельник) - 6-я неделя Великого поста (вербная неделя).

12 апреля (суббота) - Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

13 апреля (воскресенье) - 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цветоносное, Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый переходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Вербное воскресенье будет 13 апреля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 апреля (понедельник) - Страстная неделя. Великий понедельник. Литургия Преждеосвященных Даров.

15 апреля (вторник) - Великий вторник. Литургия Преждеосвященных Даров.

16 апреля (среда) - Великая среда. Литургия Преждеосвященных Даров.

17 апреля (четверг) - Великий четверг. Воспоминание тайной вечери. Литургия по чину святителя Василия Великого.

18 апреля (пятница) - Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.

19 апреля (суббота) - Великая суббота. Литургия по чину святителя Василия Великого.

20 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. Пасха. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Пасха в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

21 апреля (понедельник) - Пасхальная неделя. Общица. Светлый понедельник.

22 апреля (вторник) - Светлый вторник. Иверской иконы Божией Матери.

23 апреля (среда) - Светлая среда.

24 апреля (четверг) - Светлый четверг.

25 апреля (пятница) - Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник".

26 апреля (суббота) - Светлая суббота. Поминовение жертв Чернобыльской аварии (день особого поминовения умерших).

27 апреля (воскресенье) - Антипасха. 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы.

28 апреля (понедельник) - 2-я неделя после Пасхи. Проводы.