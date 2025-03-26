Свято сьогодні, 26 березня: що не можна робити, народні прикмети та традиції

26 березня православні християни в Україні за новим стилем відзначають Собор святого архангела Гавриїла. До кінця року залишається 280 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 26 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

26 березня віряни вшановують святого архангела Гавриїла та відзначають його свято.

Архангел Гавриїл - один із семи архистратигів, головний Божий посланець. Його ім’я означає "Божа фортеця", що підкреслює його силу й місію. Він сповістив Діву Марію про народження Ісуса, а також передрік появу Іоана Хрестителя.

У книзі пророка Даниїла Гавриїл пояснював значення Божих одкровень. Він навчав Мойсея писемності та надихав на створення книги Буття. Архангел повідомив Йосифа про загрозу від Ірода й вказав шлях до Єгипту. Він охороняв Святе Сімейство в усі важливі моменти.

Гавриїл підтримував Ісуса в Гетсиманському саду перед Його стражданнями. Жінки-мироносиці почули від нього звістку про Воскресіння Христа. Архангела вшановують наступного дня після Благовіщення. У християнстві він символізує силу, мудрість і благу звістку. Вважається, що Гавриїл продовжує бути посередником між Богом і людьми.

Леонардо да Вінчі "Благовіщення" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 26 березня

26 березня слід ставитися до природи з особливою повагою, оскільки рубка дерев у цей день може накликати біду. Рослини вважаються особливо вразливими, тому їх не варто ламати чи нищити.

Не рекомендується починати нові справи, укладати важливі угоди чи планувати переїзд. Це не найкращий день для змін, пошуку роботи чи запуску складних проєктів.

Від вживання алкоголю краще утриматися, оскільки він може принести невдачі. Жінкам не варто ходити з розпущеним волоссям, оскільки в давнину вірили, що це може привернути негативну енергетику.

День сприятливий для риболовлі, але ловити раків заборонено. Також слід уважно ставитися до хліба та їжі - краще згодувати залишки птахам і тваринам, ніж викидати.

Народні прикмети і традиції 26 березня

Якщо розцвіла верба, пора виносити вулики на пасіку.

Північний вітер віщує прохолодну та затяжну весну.

Грім у цей день означає різке похолодання.

Яскраве сонце вдень обіцяє теплу погоду до кінця березня.

Чисте небо під час заходу сонця - до сильного вітру.

Поява шпаків і лелек свідчить про справжню весну.

Для здоров’я корисно пити воду з джерела чи криниці.

Вода в цей день має лікувальні властивості. Добре відвідати лазню, облитися прохолодною водою або обтертися рушником.

У кого День ангела 26 березня

Сьогодні святкують іменини: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія та Лариса.

Народженим 26 березня покровительствує онікс - різновид смугастого халцедону. Вважається, що цей камінь сприяє ясності думок і мудрості. Також існує повір’я, що онікс допомагає захищатися від негативної енергетики.

Вас може зацікавити