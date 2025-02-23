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Анатолич внезапно высказался о Лободе, которая не отказалась от русского: "Ее дело"

Воскресенье 23 февраля 2025 19:03
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Анатолич внезапно высказался о Лободе, которая не отказалась от русского: "Ее дело" Анатолий Анатолич и Лобода (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Анатолий Анатолич поднял тему языкового вопроса, а потом ему пришлось высказаться о своей звездной куме - певице Светлане Лободе. Артистка продолжает петь и делать посты на русском.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) Анатолич ответил на вопрос относительно Лободы в комментариях под своим постом в Instagram.

Так, ведущий заявил, что языковой вопрос все еще актуален. Он вспомнил, что вырос в русифицированном городе, но потом все же выучил украинский. В 2014 году, по словам Анатолича, был "всплеск любви к родному украинскому", хотя то "продлилось недолго".

А в 2022 году, отметил Анатолий, все изменилось. Хотя он до сих пор не понимает, кто стоит перед ним, когда слышит русский язык.
Анатолич внезапно высказался о Лободе, которая не отказалась от русского: &quot;Ее дело&quot;Первая часть поста Анатолича (скриншот)

"В самолете пара разговаривает на русском. Сидят за мной. Мне это не комфортно. Выходим из самолета. Мужчина говорит: Анатолий, можете сфоткаться с моей женой. Бл*ха, все-таки они были наши. Но почему я не услышал это когда садились в самолет Сейчас снова вижу и слышит все больше русского. Потому что так "удобно". И у моих детей в школе в частности. Потому что так, вероятно, общаются дома. Я тоже иногда перехожу в разговоре, когда со мной человек говорит по-русски. Иногда забываю, иногда понимаю что так действительно человеку удобнее. Но не хочу", - написал ведущий.

"Не хочу, чтобы мои дети говорили на этом языке. Хочу, чтобы они переходили на английский, французский. Без языка Достоевского проживу. К тому же мало кто его читал из тех, кто так говорит. Я читал, к слову, в свое время. Как по мне, Кинг в 100 раз интереснее. Украинский снова надо защищать. Опять надо спасать от нас самих", - добавил он.
Анатолич внезапно высказался о Лободе, которая не отказалась от русского: &quot;Ее дело&quot;Вторая часть поста Анатолича (скриншот)

Под постом Анатолича появилось немало комментариев. И, в частности, ведущему напомнили о его куме Лободе. Певица, хотя и осудила российскую агрессию, не отказалась от старых хитов.

Она продолжает петь и записывать новые треки на русском. К тому же делает посты в соцсетях не только на украинском или английском. Иногда без языка страны-агрессора не обходится.

"А почему вы этого Светлане Лободе не скажете? Она понимает ценность родного языка, так почему же в дальнейшем продвигает в мир (русский)? Вопрос риторический", - написала одна из подписчиц.

Анатолич не стал игнорировать слова о куме, а потому неожиданно высказался о ней публично. Он попытался защитить Лободу.

"Вам показать нашу переписку на украинском? Она живет не в Украине. Здесь у нее украинские песни. Это ее дело, что она делает за границей. В Казахстане, Прибалтике, Азербайджане и других странах. Это ее рынок. Не в России же, заметьте", - написал Анатолий.
Анатолич внезапно высказался о Лободе, которая не отказалась от русского: &quot;Ее дело&quot;Анатолич сделал заявление о Лободе (скриншот)

В ответ на это ведущему напомнили его же слова. Впрочем, эти комментарии он уже проигнорировал.

"Анатолий, Лободе можно за границей на русском, это ее дело. А другим украинцам в самолете за границей - нет, потому что вам это некомфортно. Вот это поворот... Тогда, получается, ваш пост не о сознании и идентификации", - отметили юзеры.

К слову, ранее Тина Кароль публично пошутила с Лободой.

Кроме этого, недавно Анатолич показал редкие фото с дочерью.

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