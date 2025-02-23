Анатолич внезапно высказался о Лободе, которая не отказалась от русского: "Ее дело"

Ведущий Анатолий Анатолич поднял тему языкового вопроса, а потом ему пришлось высказаться о своей звездной куме - певице Светлане Лободе. Артистка продолжает петь и делать посты на русском.

Так, ведущий заявил, что языковой вопрос все еще актуален. Он вспомнил, что вырос в русифицированном городе, но потом все же выучил украинский. В 2014 году, по словам Анатолича, был "всплеск любви к родному украинскому", хотя то "продлилось недолго".

А в 2022 году, отметил Анатолий, все изменилось. Хотя он до сих пор не понимает, кто стоит перед ним, когда слышит русский язык.

Первая часть поста Анатолича (скриншот)

"В самолете пара разговаривает на русском. Сидят за мной. Мне это не комфортно. Выходим из самолета. Мужчина говорит: Анатолий, можете сфоткаться с моей женой. Бл*ха, все-таки они были наши. Но почему я не услышал это когда садились в самолет Сейчас снова вижу и слышит все больше русского. Потому что так "удобно". И у моих детей в школе в частности. Потому что так, вероятно, общаются дома. Я тоже иногда перехожу в разговоре, когда со мной человек говорит по-русски. Иногда забываю, иногда понимаю что так действительно человеку удобнее. Но не хочу", - написал ведущий.

"Не хочу, чтобы мои дети говорили на этом языке. Хочу, чтобы они переходили на английский, французский. Без языка Достоевского проживу. К тому же мало кто его читал из тех, кто так говорит. Я читал, к слову, в свое время. Как по мне, Кинг в 100 раз интереснее. Украинский снова надо защищать. Опять надо спасать от нас самих", - добавил он.

Вторая часть поста Анатолича (скриншот)

Под постом Анатолича появилось немало комментариев. И, в частности, ведущему напомнили о его куме Лободе. Певица, хотя и осудила российскую агрессию, не отказалась от старых хитов.

Она продолжает петь и записывать новые треки на русском. К тому же делает посты в соцсетях не только на украинском или английском. Иногда без языка страны-агрессора не обходится.

"А почему вы этого Светлане Лободе не скажете? Она понимает ценность родного языка, так почему же в дальнейшем продвигает в мир (русский)? Вопрос риторический", - написала одна из подписчиц.

Анатолич не стал игнорировать слова о куме, а потому неожиданно высказался о ней публично. Он попытался защитить Лободу.

"Вам показать нашу переписку на украинском? Она живет не в Украине. Здесь у нее украинские песни. Это ее дело, что она делает за границей. В Казахстане, Прибалтике, Азербайджане и других странах. Это ее рынок. Не в России же, заметьте", - написал Анатолий.

Анатолич сделал заявление о Лободе (скриншот)

В ответ на это ведущему напомнили его же слова. Впрочем, эти комментарии он уже проигнорировал.

"Анатолий, Лободе можно за границей на русском, это ее дело. А другим украинцам в самолете за границей - нет, потому что вам это некомфортно. Вот это поворот... Тогда, получается, ваш пост не о сознании и идентификации", - отметили юзеры.