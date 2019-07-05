"Свати" - ваша липецька фабрика: голова Держкіно різко звернувся до Зеленського (відео)

Іллєнко звернувся до Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Пилип Іллєнко попросив Зеленського вирішити долю серіалу "Свати"

Голова Держкіно Михайло Іллєнко звернувся до президента Володимиру Зеленському з проханням вирішити долю серіалу "Свати", який знову почнуть показувати на телеканалі "1+1". Своє відеозвернення Іллєнко розмістив на YouTube-каналі.

Пилип Іллєнко зазначив, що його дивує позиція усунення багатьох органів влади і додав, що в Держкіно звернулися представники телеканалу "1+1" з проханням видачі прокатного свідоцтва на другий сезон серіалу "Свати", який отримав негативне рішення після оцінки Експертної комісії. Однак, серіал було перемонтовано і Держкіно змушене діяти у відповідності з законодавством.

"Я глибоко переконаний, що питання "Сватів" виходить за рамки юридичного аспекту, воно лежить в площі моральної і політичної. І тому я звертаюся до Президента України. Пане Володимире, ви вже не є продюсером серіалу "Свати", його виробником, сьогодні ви – Президент України. Я вважаю, що ви самі повинні прийняти рішення з приводу подальшої долі цього серіалу і показати, що для вас є пріоритетом - повернення цього продукту в ефір або очищення інформаційного простору України від українофобів, які нехтують національним суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави", - сказав Іллєнко і попросив Зеленського не повторювати помилок своїх попередників.

"Не повторюйте помилок своїх попередників. Серіал "Свати" – це ваша "Липецька фабрика". І нехай вас не вводить в оману високий рейтинг, адже і цукерки "Рошен" з захопленням і насолодою поїдала вся Україна", - резюмував голова Держкіно.

Пилип Іллєнко звернувся до Зеленському з приводу серіалу "Свати" (YouTube/Пилип Іллєнко)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що актор з "Сватів" зник з "чорного списку" Мінкульту.

А також розповідали про те, що актор Федір Добронравов відправився в окупований Крим з гастролями через два тижні після того, як з нього зняли заборону на відвідування України.