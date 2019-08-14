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"Квартал 95" вперше показав пародію на Зеленського: довелося надіти перуку (відео)

STYLERПерсони    14.08.2019 - 09:30
"Квартал 95" вперше показав пародію на Зеленського: довелося надіти перуку (відео)
Зеленського вперше спародіювала студія "Квартал 95" (колаж: РБК-Україна)

Відносинам Володимира Зеленського та Андрія Богдана кварталівці присвятили пісню

Володимира Зеленського вперше спародіювали на концерті студії "Квартал 95" в Одесі у вівторок, 13 серпня. У президента України перевтілився новий учасник команди "Кварталу" Юрій Великий, якому для переконливості довелося надіти перуку.

В мережу викладають відеозаписи, зроблені глядачами під час концерту.

Багато уваги було приділено "теплим" відносинам між Володимиром Зеленським і керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Олександр Пікалов виконав варіацію на мотив композиції Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум "Я буду всегда с тобой", у якій звучали слова "Буду всегда с тобой, правой твоей рукой, шепотом за спиной, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой".

При цьому на великому екрані позаду демонструвалася добірка спільних знімків Богдана і Зеленського.

Відео виклала екс-прес-секретар Михаїла Саакашвілі, колишнього голови Одеської ОДА, Дарина Чиж.

Зеленського вперше спародіювала студія "Квартал 95" (facebook.com/daryna.chyzh)

Також в мережу виклали зняту з глядацького залу сценку, що пародіює робочий момент з життя президента, де Зеленського весь час супроводжує Андрій Богдан і постійно шепоче щось йому на вухо.

Зеленського вперше спародіювала студія "Квартал 95" (відео: YouTube/ch_ud_ik NEWS)

Актор, що виконав пародію на президента України, розповів, що особливо важко йому далася міміка Зеленського. Юрій Великий каже, що найважче було повторити погляд президента.

Варто відзначити, що імітувати особливий хрипкий тембр голосу Володимира Зеленського акторові вдається дуже переконливо.

Зеленського вперше спародіювала студія "Квартал 95" (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".

Раніше повідомлялося про те, що пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента. При цьому Володимир Зеленський показав, чим відрізняється від своїх попередників.

Ось і почалося: в мережі "рознесли" спрощення Зеленським роздачі паспортів росіянам Я вам не вірю: Зеленський публічно присоромив главу поліції Житомирської області
Новини України Володимир ЗеленськийКвартал 95
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