Зеленський попрощався зі своїм бізнесом: кому дісталися всі його проекти

Володимир Зеленський відмовився від свого бізнесу (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський залишився тільки в одній громадській організації

Президент України Володимир Зеленський розлучився зі своїм бізнесом, як і пообіцяв ще навесні 2019 року. Його юридичний статус залишився лише в одній громадській організації – Молодіжному центрі "Ліга сміху". Про те, хто став власником бізнесу Зеленського, пише видання LIGA.net.

Більшу частину свого бізнесу Зеленський передав давньому партнерові Сергію Шефиру – він отримав свою частку у восьми компаніях. Брату Сергія Борису Шефиру, який є шеф-редактором і автором "Студія Квартал-95", дісталися частки ще в двох компаніях.

Проте, як раніше пояснив Сергій Шефір в інтерв'ю для видання The Бабель, передача бізнесу Зеленського в руки інших власників – номінальна і після закінчення п'ятирічного президентського терміну, все майно повернеться назад до Зеленського.

Володимир Зеленський передав свої частки в бізнесі (Колаж РБК-Україна)

Сергію Шефиру компанія "Студія Квартал-95" тепер дісталася повністю, так як Володимир Зеленський та його дружина Олена вийшли з числа власників компанії ще в квітні 2019 року, слідом за ними залишив бізнес і Баканов – він став першим помічником президента України. Крім Бориса і Сергія Шефирів, є й інші співвласники – бізнесмени Юрій Маховський та Андрій Харламов.

Пакет Зеленського на "Квартал ТВ" також перейшов Сергію Шефиру. А його брат Борис – займає посаду директора цього каналу. Також в числі власників – Тимур Миндич, Олександр Ткаченко, Андрій Яковлєв, Ярослав Пахольчук.

Частку в "Квартал-концерті" Зеленський передав Сергію Шефиру. Він же отримав і частку Зеленського в кінокомпанії "Киноквартал". Також у Зеленського була частка в ресторані "Фіш-хаус", яка також перейшла Сергію Шефиру. Серед інших власників – Олександр Пікалов, Світлана Беляєва, Наталія Лазутіна і Борис Шефір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі "рознесли" спрощення Зеленським роздачі паспортів росіянам.

А також ми розповідали про те, що Зеленський публічно розніс в пух і прах главу поліції Житомирської області.