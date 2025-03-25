Созвездия исчезнут? Астрономы раскрыли, как изменится ночное небо через 1000 лет (видео)

Каждую ночь мы видим на небе знакомые созвездия, которые веками вдохновляли учёных и мечтателей. Но звезды не стоят на месте – они движутся, меняются и даже исчезают.

О том, каким будет ночное небо в будущем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Space.com , посвященный астрономии, космосу и науке.

Судьба гигантов в космосе и возможный взрыв Бетельгейзе

Многое зависит от продолжительности жизни отдельных звезд. Большинство звезд в нашей галактике - небольшие. Однако в созвездиях, которые мы наблюдаем, преобладают крупные и яркие звезды. Чем больше звезда, тем короче ее жизнь и тем быстрее она исчезнет с нашего неба.

Звезды, чья масса превышает солнечную примерно в восемь раз или больше, завершают свой жизненный путь катастрофическим коллапсом ядра, превращаясь в сверхновые. Эти мощные взрывы не только впечатляют, но и знаменуют исчезновение звезд из нашего неба.

Многие астрономы считают, что первой звездой, которая исчезнет, станет Бетельгейзе - красный сверхгигант. Это может произойти уже завтра или через 100 000 лет. Когда звезда взорвется, она станет ярче полной луны - настолько, что ее можно будет увидеть днем.

Точно предсказать момент взрыва таких звезд сложно, но один из возможных сигналов - поток призрачных частиц, называемых нейтрино. Во время взрыва сверхновой большая часть энергии выделяется именно в виде нейтрино, а не в видимом свете.

"Производство нейтрино Бетельгейзе резко увеличится в последние фазы ее жизни, так что за сутки до взрыва наши нынешние детекторы смогут это зафиксировать", - объясняет Брайан Филдс, эксперт по сверхновым из Университета Иллинойса. У нас будет примерно 24 часа, чтобы подготовиться к зрелищу.

Такой мощный взрыв может звучать угрожающе, но, по словам Филдса, Земля находится слишком далеко, чтобы ощутить его последствия. Чтобы сверхновая повлияла на жизнь на Земле, она должна быть в пределах 8-10 парсеков - это примерно в 2 миллиона раз дальше, чем расстояние от Земли до Солнца.

"Если бы у нас была сверхновая на таком расстоянии, она была бы самой яркой звездой на небе, - говорит Филдс.

Как движение звезд изменит форму знакомых созвездий

Хотя сверхновая кажется более драматичным событием, на самом деле главную роль в изменении созвездий играет движение звезд.

Каждая звезда в нашей галактике находится в движении. С Земли это называется собственным движением - величина, на которую видимое положение звезды меняется с течением времени. Самая быстрая звезда в этом плане - звезда Барнарда, которая перемещается со скоростью 10 угловых секунд в год. Это означает, что за 180 лет она сместится на расстояние, равное диаметру полной Луны.

Большинство звезд движутся гораздо медленнее. Поэтому созвездия, которые мы видим сегодня, практически не изменились со времен Древней Греции. Однако за десятки тысяч лет эти сдвиги суммируются, кардинально меняя очертания созвездий.

Возьмем, например, Большую Медведицу, а точнее, астеризм Большой Ковш. Пять центральных звезд Ковша кажутся близко расположенными не только с нашей точки зрения, но и в реальности находятся рядом друг с другом. Они родились вместе и представляют собой "движущуюся группу", перемещающуюся по небу в одном направлении. Однако две крайние звезды движутся в других направлениях.

"Со временем Большой Ковш изменит форму и совсем перестанет напоминать ложку. Через десятки тысяч лет его очертания станут просто странными", - объясняет Брайан Филдс.

Поскольку эти изменения происходят в течение десятков тысяч лет - а не десятков миллионов, как в случае сверхновых, - собственное движение звезд повлияет на созвездия задолго до того, как они исчезнут.

На ночное небо влияет не только движение звезд, но и сама Земля. Наша планета колеблется, подобно волчку, меняя направление Северного полюса. Этот процесс называется прецессией.

"У египтян была другая Полярная звезла. Во времена строительства пирамид в Гизе роль Полярной звезды выполняла Альфа Дракона, также известная как Тубан", - рассказывает исследовательница сверхновых Кейли Экселл.

Наши созвездия меняются не только из-за движения или смерти звезд. В галактике продолжают рождаться новые звезды. Со временем они выходят из своих туманностей, и если достаточно ярки, то займут свое место в будущих созвездиях.



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