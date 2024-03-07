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Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосом

Четверг 07 марта 2024 20:30
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Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосом Эти приложения помогут детально изучать звезды, планеты и другие объекты в космосе (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Интернет дал человеку возможность взглянуть на мир глазами астронавта. Мобильные приложения по астрономии могут помочь в этом, а также пробудить страсть к изучению звездного неба и желание исследовать космос.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие приложения для людей, которые увлекаются и любят астрономию.

При подготовке материала использовались следующие источники: Space.com, AstroBackyard.

SkySafari

Позволяет изучать небесные объекты из любой точки земного шара в режиме дополненной реальности. Стоит навести смартфон на ту или иную часть неба, и вы увидите карту этого участка космоса.

Собственно говоря, наводить можно на что угодно: SkySafari ориентируется только по координатам и данным гироскопа. Так что можно изучать небо и читать энциклопедические статьи о небесных объектах даже дома.

Классическую карту расположения небесных светил в приложении сопровождают фотографии с телескопа "Хаббл", информация о звездах из каталога Hubble Guide Star и собственная справка.

Таким образом, с помощью SkySafari в базовой версии можно узнать более чем о 120 тысячах звезд и 222 скоплениях, туманностях и галактиках. Стартовая версия программы обойдется в 3 доллара, Plus стоит 10 долларов, а Pro - 40 долларов. В полной базе собрана информация о 100 миллионах звезд, 3 миллионах галактик и 750 тысячах объектов Солнечной системы.

Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосомСкриншот

NASA App

В этом приложении можно найти информацию, фотографии и документы обо всех миссиях NASA. Данные ежедневно и еженедельно обновляются, появляются новости, подборки постов сотрудников. Также прямо с экрана смартфона можно посмотреть прямые трансляции NASA Television и изучить траектории спутников агентства, пролетающих над головой.

Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосомСкриншот

ISS Detector

Международная космическая станция является совместным проектом многих стран. Может быть, именно поэтому она заслужила отдельное приложение, которое оповещает пользователя о скором появлении станции у него над головой (за 5 минут до события). Если повезет, МКС можно будет увидеть невооруженным глазом.

Программа также выдает аналогичную информацию о китайской космической станции "Тяньгун", телескопе "Хаббл", спутниках и пролетающих мимо кометах.

Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосомСкриншот

Solar Walk

Solar Walk - это трехмерная модель Солнечной системы. В базе есть все основные планеты и их спутники, а также звезды, кометы и другие небесные объекты.

Изменив масштаб, можно увидеть Млечный Путь, но только в общем плане. Кроме того, можно посмотреть подборку образовательных фильмов о строении нашей звездной системы. За полноценное использование программы нужно заплатить 43 доллара.

Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосомСкриншот

Stellarium Mobile

Мобильная версия популярной компьютерной программы с открытым исходным кодом. Она выделяется обширной базой данных о звездах и качеством иллюстраций созвездий.

Приложение позволяет искать и определять любимые планеты и созвездия, следить за движущимися спутниками, просматривать информацию о небесных телах, включающую мифы и легенды разных культур.

При увеличении масштаба программа подгружает изображения туманностей и галактик в высоком разрешении.

Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосомСкриншот

Planet’s Position

Это приложение предназначено для расчета положения планет на ночном небе. Необходимо задать собственные координаты, и можно с большой точностью определить местоположение интересующих объектов.

Еще можно задать время наблюдения: в базе Planet’s Position есть информация о положении планет с 1900 года. А при помощи встроенного календаря легко определить время затмений (лунных и солнечных).

Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосомСкриншот

Star Chart

Пожалуй, самое простое и самое полезное из всех приложений этого списка. Star Chart - это не что иное, как виртуальная карта звездного неба. Рассмотреть можно все видимые светила (120 000) и 88 созвездий. Для каждого объекта есть собственная информационная карта с детальными данными. Также имеется голосовой поиск, правда только на английском языке.

Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосомСкриншот

Напомним, что мертвая звезда помогла ученым разгадать секрет загадочных сигналов из космоса.

Читайте также про безумные теории о космосе, которые не налезают на голову.

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