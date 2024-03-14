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Скоро на небе можно будет увидеть новую звезду невооруженным глазом: где и когда наблюдать

Четверг 14 марта 2024 18:30
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Скоро на небе можно будет увидеть новую звезду невооруженным глазом: где и когда наблюдать В этом году с Земли можно будет увидеть вспышку новой звезды (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Астрономы прогнозируют, что в этом году будет возможность наблюдать редкое явление на ночном небе - появление новой звезды. И это событие можно будет увидеть без использования телескопа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о космических исследованиях, инновациях и астрономии Space.com.

Что известно о звезде

Новой называют резкое многократное увеличение яркости звезды, которая представляет собой двойную систему.

T CrB является типичным представителем такой системы, включающей красного гиганта и белого карлика. Постепенно белый карлик извлекает материал из своего гигантского соседа. Когда накапливается достаточное количество вещества, происходит термоядерный синтез, что приводит к резкому увеличению яркости.

Скоро на небе можно будет увидеть новую звезду невооруженным глазом: где и когда наблюдатьКрасный гигант и белый карлик вращаются вокруг друг друга (gif: NASA)

Часто такие вспышки имеют хаотичный и непредсказуемый характер, но существуют и повторяющиеся с четким периодом. Их намного меньше, и почти все они находятся достаточно далеко, чтобы их можно было наблюдать без обсерваторий.

Однако T CrB, кажется, готова предоставить такой шанс. Астрономы заметили, что она уже увеличивала свою яркость в 1866 и 1946 годах, и ее можно было видеть невооруженным глазом.

Есть все признаки цикличности этого события у T CrB. Следующая вспышка должна была бы произойти в 2025 году, однако ученый из Университета Луизианы Брэдли Шефер обратил внимание, что перед вспышкой 1946 года T CrB временно снизила свою яркость, что повторилось сейчас.

Когда и где можно будет наблюдать за звездой

Исходя из времени, прошедшего между затемнением и вспышкой, он рассчитал, что новая вспышка может произойти в промежутке с февраля по сентябрь 2024 года.

Шефер также нашел косвенные доказательства того, что вспышки T CrB наблюдались людьми в 1787 и 1217 годах.

Отметим, что T CrB удобно расположена для наблюдений в Северном полушарии и видна большую часть времени. Исключение составляет период с сентября по ноябрь, когда Солнце слишком близко к созвездию Северная Корона.

Скоро на небе можно будет увидеть новую звезду невооруженным глазом: где и когда наблюдатьКак найти С-образное созвездие Северной Короны, расположенное между Волопасом и Геркулесом (фото: NASA)

Прогнозы показывают, что после вспышки T CrB будет видна в течение нескольких дней. Затем в течение примерно недели ее можно будет увидеть в обычных биноклях. После этого яркость звезды снизится до привычного уровня, и белый карлик начнет снова накапливать материал с красного гиганта.

Раньше мы писали, что в космосе нашли планету с "кипящим океаном".

А еще у нас есть материал о том, что мертвая звезда помогла ученым разгадать секрет загадочных сигналов из космоса.

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