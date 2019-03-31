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Вибори 2019: як голосують військові на передовій (фото)

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 13:11
Вибори 2019: як голосують військові на передовій (фото)
Вибори 2019 - як голосують військові ЗСУ (колаж РБК-Україна)

Вибори президента України проходять в 93-х дільницях для військових

Вибори президента України розпочалися 31 березня о 8:00 за київським часом. Військовослужбовці Збройних сил України також прийшли на виборчі дільниці, щоб реалізувати своє конституційне право, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для військовослужбовців організовано 93 виборчі дільниці: 79 - в районі проведення Операції об'єднаних сил, одну - на полігоні (навчальному центрі), дві - в національних контингентах в Республіці Косово та Демократичній Республіці Конго і 10 дільниць в медичних установах Міністерства оборони України.

 

Вибори 2019 - як голосують військові ЗСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Кожному військовослужбовцю строкової служби для волевиявлення надали чотири години звільнення.

На дільницях для військових голосування триватиме, як і по всій країні, з 8:00 до 20:00.

"Першими вже проголосували воїни з передової, поки їхні побратими прикривають фронт, змінюючи одне одного", - йдеться в повідомленні.

З 79 дільниць в ООС 14 розташовано в Луганській області і 65 - в Донецькій.

 

Вибори 2019 - як голосують військові ЗСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Раніше ми публікували фото, якими діляться українці з виборчих дільниць з різних куточків України і світу.

Також ми писали про те, що жителям Кривого Рогу довелося штурмувати одну з виборчих дільниць, яка розташована у будівлі Авіаколеджу. Пов'язано це з тим, що та не почала працювати в належний час.

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