Супрун розповіла про небезпеку ртутного градусника: порушення роботи мозку

Уляна Супрун розповіла про те, наскільки небезпечний розбитий ртутний градусник і чи варто негайно викликати рятувальників у випадку подібної НП. Про це екс-міністр написала на своїй сторінці в Facebook.

Чим і для кого особливо небезпечна ртуть

За словами медика, ртуть дуже токсична і зустрічається вона не тільки в термометрах, але і в харчових продуктах, зокрема - в морепродуктах. Але в маленьких дозах "рідкий метал" не представляє загрози.

При серйозному отруєнні людина відчуває сильні симптоми: виснаження, тривожність, роздратування, головний біль і підвищення температури. У тілі може бути тремор, м'язова слабкість і порушена координація, а також проблеми із зором, слухом і мовою.

Особливу небезпеку ртуть являє для вагітних, підлітків і дітей. Отруєння загрожує серйозними неврологічними наслідками - порушенням роботи мозку, і навіть інвалідністю.

Коли можна прибрати без допомоги рятувальників

Якщо ви розбили термометр, і всі кульки знаходяться у вільному доступі, ртуть можна прибрати самостійно.

Потрібно вивести з кімнати усіх, хто не буде прибирати.

Речовина випаровується при температурі +20, тому потрібно відразу відкрити вікно (якщо на вулиці не літо). Але протяг робити не можна, щоб кульки не розкотилися.

Надіньте гумові, нітрилові або латексні рукавички, обережно зберіть уламки термометра в паперовий рушник або серветку і покладіть це в герметичний пакет із застібкою зіп-пакет.

Всі приміщення і місце, де розбився термометр, потрібно пильно оглянути й зібрати всі кульки ртуті "в купку" скребком або шматком картону повільними та спокійними рухами (щоб ртуть не розлетілася на більш дрібні кульки).

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Далі ртуть потрібно зібрати піпеткою, вичавити на вологий рушник, загорнути його, покласти в зіп-пакет і підписати, що всередині ртуть.

Дрібні кульки в щілинах можна дістати, наприклад, кремом для гоління і щіткою або скотчем. Після використання все, що мало прямий контакт з ртуттю, потрібно утилізувати також, як саму ртуть і розбитий градусник.

Що категорично не можна робити при збиранні ртуті

Не можна пилососити і використовувати віник - частки розпадаються і потрапляють в повітря.

Виливати ртуть у водостік - речовина може потрапити в сантехніку, пошкодити її чи залишитися там і продовжити отруювати приміщення.

Не можна залишатися в тому ж одязі, який ви носили під час інциденту, оскільки на ньому можуть бути частинки речовини.

Коли потрібно викликати ДСНС

Якщо ви бачите ртутний термометр, але кульок ртуті поруч не бачите, чи вона знаходиться у важкодоступних місцях, то краще викликати рятувальників. Вони зможуть не лише оглянути приміщення, але і виміряти рівень ртутних випарів. При необхідності фахівці проведуть демеркуризацію приміщення - очистять його від токсичної ртуті.

"Самостійно очистити приміщення можливо, але не бажано, адже ртуть при сприятливих для цього умовах починає випаровуватися відразу, а симптоми отруєння ви помітите вперше лише через 8-24 годин після вдихання випарів", - пише екс-чиновник.

Наостанок, Уляна Супрун порекомендувала замінити ртутний термометр електронним - похибку він дає некритичну, а здоров'я - дорожче.