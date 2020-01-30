Супрун рассказала об опасности ртутного градусника: нарушение работы мозга

Уляна Супрун рассказала о том, насколько опасен ли разбитый ртутный градусник и стоит ли немедленно вызывать спасателей в случае подобного ЧП. Об этом экс-министр поведала на своей странице в Facebook.

Чем и для кого особенно опасна ртуть

По словам медика, ртуть очень токсична и встречается она не только в термометрах, но и в пищевых продуктах, в частности - в морепродуктах. Но в маленьких дозах "жидкий металл" угрозы не представляет.

При серьезном отравлении человек чувствует сильные симптомы: истощение, тревожность, раздражение, головная боль и повышение температуры. В теле может быть тремор, мышечная слабость и нарушена координация, а также проблемы со зрением, слухом и речью.

Особенную опасность ртуть представляет для беременных, подростков и детей. Отравление чревато серьезными неврологическими последствиями - нарушением работы мозга, и даже инвалидностью.

Когда можно убрать без помощи спасателей

Если вы разбили термометр, и все шарики находятся в свободном доступе, ртуть можно убрать самостоятельно.

Нужно вывести из комнаты всех, кто не будет убирать.

Вещество испаряется при температуре +20, поэтому нужно сразу открыть окно (если на улице не лето). Но сквозняк делать нельзя, чтобы шарики не раскатились.

Наденьте резиновые, нитриловые или латексные перчатки, осторожно соберите осколки термометра в бумажное полотенце или салфетку и положите это в герметичный пакет с застежкой зип-пакет.

Все помещение и место, где разбился термометр, нужно пристально осмотреть и собрать все шарики ртути "в кучку" скребком или куском картона медленными и спокойными движениями (чтобы ртуть не разлетелась на более мелкие шарики).

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Дальше ртуть нужно собрать пипеткой, выжать на влажное полотенце, завернуть его, положить в зип-пакет и подписать, что внутри ртуть.

Мелкие шарики в щелях можно достать, к примеру, кремом для бритья и щеткой или скотчем. После использования все, что имело прямой контакт с ртутью, нужно утилизировать также, как саму ртуть и разбитый градусник.

Что категорически нельзя делать при уборке ртути

Нельзя пылесосить и использовать веник - частицы распадаются и попадают в воздух.

Выливать ртуть в водосток - вещество может попасть в сантехнику, повредить ее или остаться там и продолжить отравлять помещение.

Нельзя оставаться в той одежде, которую вы носили во время инцидента, поскольку на ней могут быть частички вещества.

Когда нужно вызывать ГСЧС

Если вы видите ртутный термометр, но шариков ртути рядом не видите, или она находится в труднодоступных местах, то лучше вызвать спасателей. Они смогут не только осмотреть помещение, но и измерить уровень ртутных испарений. При необходимости специалисты проведут демеркуризацию помещения - очистят его от токсичной ртути.

"Самостоятельно очистить помещение возможно, но не желательно, ведь ртуть при благоприятных для этого условиях начинает испаряться сразу, а симптомы отравления вы заметите впервые лишь через 8-24 часов после вдыхания испарений", - пишет экс-чиновник.

Напоследок, Уляна Супрун порекомендовала заменить ртутный термометр электронным - погрешность он дает некритичную, а здоровье - дороже.