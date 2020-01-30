Супрун рассказала об опасности ртутного градусника: нарушение работы мозга

Уляна Супрун дала советы, как правильно самостоятельно собрать ртуть из разбитого градусника
Уляна Супрун рассказала о том, насколько опасен ли разбитый ртутный градусник и стоит ли немедленно вызывать спасателей в случае подобного ЧП. Об этом экс-министр поведала на своей странице в Facebook.
По словам медика, ртуть очень токсична и встречается она не только в термометрах, но и в пищевых продуктах, в частности - в морепродуктах. Но в маленьких дозах "жидкий металл" угрозы не представляет.
При серьезном отравлении человек чувствует сильные симптомы: истощение, тревожность, раздражение, головная боль и повышение температуры. В теле может быть тремор, мышечная слабость и нарушена координация, а также проблемы со зрением, слухом и речью.
Особенную опасность ртуть представляет для беременных, подростков и детей. Отравление чревато серьезными неврологическими последствиями - нарушением работы мозга, и даже инвалидностью.
Если вы разбили термометр, и все шарики находятся в свободном доступе, ртуть можно убрать самостоятельно.
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Если вы видите ртутный термометр, но шариков ртути рядом не видите, или она находится в труднодоступных местах, то лучше вызвать спасателей. Они смогут не только осмотреть помещение, но и измерить уровень ртутных испарений. При необходимости специалисты проведут демеркуризацию помещения - очистят его от токсичной ртути.
"Самостоятельно очистить помещение возможно, но не желательно, ведь ртуть при благоприятных для этого условиях начинает испаряться сразу, а симптомы отравления вы заметите впервые лишь через 8-24 часов после вдыхания испарений", - пишет экс-чиновник.
Напоследок, Уляна Супрун порекомендовала заменить ртутный термометр электронным - погрешность он дает некритичную, а здоровье - дороже.