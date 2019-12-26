Найкращі з пліснявою: Супрун здивувала порадою про мандарини

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун зруйнувала міфи про мандарини і дала несподівані рекомендації

Уляна Супрун розповіла про мандарини. Екс-чиновник і лікар пояснила, чому в Україні існує справжній зимовий культ мандаринів, які вважаються символом Нового року, а також розповіла про корисні властивості цитрусового, розвіявши деякі міфи і здивувавши порадами.

За словами Супрун, "новорічний культ мандарин" виник у радянський час, коли через залізну завісу мандарини стали єдиним цитрусовим, доступним взимку. Фрукт є холодостійким і розповсюджувався по всьому союзу з Грузії.

Мандарини, безумовно, корисні, впевнена медик. У них багато води, поліфенолів і флавоноїдів, 1.7% розчинної клітковини, корисної для кишечнику, вітаміну С, каротиноїдів, кальцію, магнію, заліза, калію. При цьому Супрун рекомендує нестандартно вживати мандарини - з м'яким сиром або оливковою олією, оскільки це допомагає корисним каротиноїдам засвоюватися в кишечнику (вітаміну А - похідним бета-каротину).

Тим не менш, вони солодкі, 200 грамів дольок - 20 грамів цукру. Супрун рекомендує дорослій людині, у якої немає діабету і проблем з вагою, з'їдати не більше 225-325 гр. дольок. Але при цьому потрібно обмежити споживання інших вуглеводів.

"Дітям, відповідно, вуглеводів потрібно значно менше, тому слід або їсти кілька мандаринів, або відмовитися від вуглеводів в той день", - пише Супрун.

Супрун дала несподівані поради про мандарини (фото: pixabay.com)

Щодо горезвісного зв'язку між мандаринами і висипом у дітей Уляна Супрун вважає, що поняття не настільки взаємопов'язані, як прийнято вважати. Не весь висип є наслідком алергії.

Мандарини не викликають харчову алергію у більшості людей, лише у чутливих до фрукту. При цьому їх можна їсти і вагітним, і жінкам, що годують, якщо до цього не було жодної реакції.

Медик також здивувала порадою про те, що гірка мандаринів з пліснявою менш шкідлива, ніж та, де тільки ідеальні фрукти. Адже мандарини, на відміну від яблук і бананів, дозрівають лише на дереві, а щоб їх довезти незіпсованими, фрукти обробляють.

"Навіть якщо бачите серед гори мандаринів плісняві фрукти, не гребуйте цією горою і набирайте неушкоджені - ця партія, ймовірно, мало оброблена, але мийте мандарини все одно", - пише Супрун.

Що стосується шкірки мандаринів, з яких часто роблять напої, Супрун попереджає, що в них може бути висока концентрація пестицидів. Експерт радить перед висушуванням замочити фрукти в розчині соди.

А кісточки Уляна Супрун порекомендувала не викидати, а віддати міським птахам.